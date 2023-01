Hosszú ideig aztán nem keresztezték egymást útjaink a növénnyel, mígnem a zalaegerszegi edzőteremben, ahova járok, feltűnt egy szinte állandóan virágba borult példány. A kardiogépek között, egy belső udvarra néző ablak előtt talált otthonra, egy meglehetősen forgalmas folyosón, ahol táskájukkal, ruhájukkal gyakorta súrolják hajtásait az arra közlekedők, de „őt” ez sem zavarja. Évente legalább háromszor virágzik, árulta el Hajmási Ferenc, a terem tulajdonosa – így felmerült bennem, hogy igazából három növény bújik meg a termetes cserépben: a karácsonyi mellett egy húsvéti és egy hálaadási kaktusz. Persze ez nem lehetséges, hiszen ahogy az internetes növényhatározó írja: a hálaadási leveleinek széle „fűrészes”, a karácsonyié „sima, lekerekített”, a húsvéti virága pedig nem olyan összetett, mint a karácsonyié.

Karácsonyi kaktusz a HagymaGymben, a kardiogépek között

Fotós: Varga Lívia / Zalai Hírlap

Hajmási Ferenc azt is felidézte: 2003-as „születésű” a növény, amely azóta átültetve sem volt, de elnézve burjánzását, azt nem is igényelné. Tápoldatot persze rendre kap. Sokan sokféleképpen próbáltak már szaporítani belőle, de a hírek szerint ez idáig senki nem járt igazán sikerrel, bár egy apró bujtás néhány hónapja növöget az edzőterem egy másik szegletében, sőt: már néhány virágot is hozott, igaz, azonnal lehullajtotta, mikor új helyet kerestek neki. Ezt leszámítva látszólag jól érzi magát. Lehet, hogy a sportos közegben rejlik a titok…?