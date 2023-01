Ahogy az egyesület írta, ilyenkor látják igazán, hogy van értelme munkájuknak.

Samu és a Diótörö

Néhány fotó a cicák karácsonyáról és Pamacs története

„Pamacs vagyok, az a cica, aki réges-régen félt a takarítóeszközöktől (na jó, be kell valljam, hogy támadtam is, aki hozzá mert érni egy pillanatra is ezekhez), de ki emlékszik már erre?! Ismét eltelt egy év, nekem már megint jó. Sokat sétáltam, játszottam, futottam, rosszalkodtam, ettem, simogattak és puszilgattak. Megint bejöttek a hidegek, és újra raktak be nekem egy fát. Annyira szupeeeeeer. Imádok alatta játszani, a rajta lévő labdákkal is, amit ha leverek, szeretem eljátszani a szekrény vagy kanapé alá, hogy egész évben legyen bőven belőle. Amikor bekerült a fa, még ajándékok is voltak alatta. Új labdák, jutifalik, karácsonyi zacskók és a kedvencem: egy új és nagyobb alagút. Szerintem idén is nagyon szuper cica voltam, hogy ezeket megkaptam. Most jön a szilveszter, azt mondták gazdiék, hogy aznap nem lehetünk kint sokat, de nem kell félni semmitől, mert itthon lesznek velünk Ezúton is kívánok az összes cica társamnak sok ennivalót, törődést, egészséget és szeretetet, ezek mellett a gazdátlan négylábúaknak még szuper gazdikat is! Nektek pedig, akik segítetek folyamatosan a gazdátlan cicáknak, kitartásban, erőben, egészségben, boldogságban és sikerekben gazdag új évet!” - írja Pamacs gazdája.

Pamacs, a karácsonyi ajándék

Füli és a karácsonyfa

Cerka - mai nevén Mari - Székesfehérvárra került

