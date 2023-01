A dél-angliai haditengerészeti bázison jártunk, ahol mellbevágó erővel elevenedik meg a múlt, mindaz, ami a brit birodalmat annak idején – nagyrészt a gyarmatosított népek rovására – naggyá tette és máig tartó büszkeséggel tölti el a szigetország lakóit. A kikötő felidézi, hogyan éltek és haltak századokon át a tengerészek a hajón, melyhez hozzákötötték sorsukat.

Egy letűnt birodalom színpadán állok, körülöttem karácsonyi díszletek között keresi angol és bevándorló a boldogulást, és most már a távoli háború miatt egyre inkább azt is, hol lehet spórolni az élelmiszeren, az üzemanyagon, a fűtésen. Átvágok a kikötőváros ünnepi forgatagán, a vásárcsarnokban megszólal a sziréna, és mindenkit az üzletek elhagyására szólítanak fel a hangszórón keresztül. Bomba- vagy tűzriadónak lettem tanúja? Nem derül ki, mindenesetre senki sem reagál, még csak meg sem gyorsítják a lépteiket az ajándék után szaladgálók. A francia partok felől felerősödő szél esőfelhőt kerget a szigetország történelmi kikötővárosa, Portsmouth fölé, arcomba sós ízű, könnyű permet csap. Bár szerintem a legjobb ételeket Angliában az indiai szakácsok készítik – a bárányos curry a kedvencem csapatival és chilis-mangós szósszal –, ezúttal csak egy gyors fish and chipset falok be. Sietek, mert mielőbb látni akarom azokat a hajókat, amelyek a brit történelem és a máig érződő kolonialista fennhéjázás ékkövei. A biztonság kedvéért előzetesen több üzenetet is váltottam a portsmouthi haditengerészeti bázissal, így szívesen látnak, bár igaz, lényegében bárki megtekintheti a tengerészet legendás hajóit: leszámítva persze a hadrendben állókat. A leghíresebb nyilvánvalóan a MHS Victory, Nagy-Britannia haditengerészeti történelmének ünnepelt, 3600 tonnás hadihajója. A konzervált hajótest fedélzetén ott a hely, ahol Nelson halálosan megsebesült: ő az, akinek az élettörténete még azokat is lenyűgözheti, akik jól ismerik és feltétlenül tisztelik a magyar katonahősök tetteit, azokét, akik biztosították, hogy megmaradhassunk a Kárpát-medencében annyi sorscsapás közepette.

A Victory fedélzetén halt meg Nelson. Mindkettejük hírneve túlélte az évszázadokat

Horatio Nelson 1758-ban született egy lelkész tizenegy gyermeke közül hatodikként, és már 12 évesen jelentkezett a haditengerészethez: lényegében taknyos kölyökként került a fedélzetre. Nem jól indult az ifjú matrózkarrierje, mert miután kadétként tiszti képzésre irányították, feljegyezték róla, hogy tengeri betegségben szenved. (Ez a baj néha eltűnik, majd váratlanul előjöhet a körülmények hatására: Fa Nándort például utolsó Föld-kerülő versenyének befutójánál, az utolsó szakaszon is elővette, pedig milyen múlt állt már mögötte…) Ezért vagy másért, de Nelson kereskedelmi hajón kötött ki, a Karib-tengeren is járt, ami mostanában romantikus utazást jelentene egy utazási irodával, akkoriban azonban maga lehetett a rémálom. Aztán 1773-ban egy expedíció tagjaként – miután éppen csak, hogy túlélt egy jegesmedve-támadást – tízfoknyi közelségbe került az Északi-sarkhoz, de az India felé vezető utat nem találták meg. A tűzkeresztségen néhány év múlva az amerikai függetlenségi háborúban esett át, majd Nicaraguában harcolt, 1794- ben Korzikánál elveszítette a jobb szemét. Később egy tengeri ütközetben legyőzte a spanyolokat, és ellentengernaggyá léptették elő. Néhány hónap múlva egy muskétás eltalálta a jobb karját, amelyet le kellett vágni. Már félszemű és félkarú tengeri medve lett belőle, amikor megverte a franciákat a Földközi-tengeren: ez volt az a csata, amely miatt Napóleon seregestől Egyiptomban rekedt. Jól szerepelt a vízen, de nem annyira a magánéletben: házas emberként botrányos szerelmi háromszögbe bonyolódott, emiatt az Admiralitás jobbnak tartotta a tengeren tartani. A maguk szempontjából ez jó húzásnak bizonyult, mert 1805-ben Nelson megütközött a francia–spanyol flottával a Trafalgar-fok közelében. Győzött, de egy francia muskétás ismét eltalálta: a golyó átment a tüdején, és a gerincében állt meg. Három óra múlva halt meg, testét egy brandyvel töltött hordóba rakták. Olvastam, hogy a tengerészek hazafelé leitták róla az italt, de ez csak legenda, bár állítólag az angol flottánál még ma is úgy hívják a zugpiálást, hogy „tapping the Admiral”, azaz „csapra verjük a tengernagyot”.

Az előtérben az M33-as, Gallipoli katasztrófájának egyik túlélő hajója, amelyet múzeumnak rendeztek be, a háttérben pedig egy mai repülőgép-hordozó

A Victory szomszédságában, egy zárt múzeumban, közel 20 ezer Tudor-kori tárgy – fegyver, használati eszköz, sőt, csontváz – kiállítása mellett helyezték el a Mary Rose maradványait, mindazt, amit 1982-ben sikerült a víz alól a felszínre hozni. VIII. Henrik király kedvence, zászlóshajója 1510-ben épült, 35 év hűséges szolgálat után 1545-ben a közeli vizekben, a solenti csatában adta át magát a hullámsírnak: még ma is csak találgatják, hogy miért. A szigetországot fenyegető francia flottával küzdött a hajó akkor már nem először, de egy sortűz után megbillent, a víz betört a fedélzet alá, és a vitorlás a vízbe fojtott 200 tengerészt, 185 katonát, 30 ágyúkezelőt – és egy kutyát. A sejtelmes sötétségben kitárulkozó roncs egy másik hajót juttat az eszembe, amit sok éve láttam: a Vasát, amelyik a stockholmi kikötőben süllyedt el nagyjából száz évvel a Mary Rose után, és ugyancsak régészeti bravúr kellett ahhoz, hogy a felszínre hozzák.

A Mary Rose sok ágyúját is a felszínre hozták és kiállították

A kikötő látványát a Warrior, Viktória királynő flottájának vastestű büszkesége uralja. A nagy Harcos ugyanúgy ikon az angoloknak, mint a Victory, igaz, soha nem járt csatában. Olyasmi, mint manapság az atomfegyver: puszta léte volt a fenyegetés. Korának legerősebb csatahajóját 1859- ben kezdték építeni, és hatalmas előrelépésnek számított a fémből készült szerkezet miatt, addig sosem látott méretekkel, tűzerővel és páncélvédelemmel rendelkezett, miközben egyetlen más hajó sem érhette utol. (De nem is nagyon akarta: ellenségei messzire elkerülték.) Éppen a forradalmi újítás miatt lényegében a teljes brit flottát is idejétmúlttá tette, mert megjelenésétől kezdve már mindenki az új technológia szerint akart hajót építeni. A Warrior majdnem ócskavasként végezte, de aztán megmentették és gyönyörűen felújították: halálosztásra készült ágyúsora mellett sétálva furcsa látványt nyújt egy feldíszített karácsonyfa. A hajóépítés Fa Nándorhoz fogható mesterei bizonyára értékelik a tényt, hogy az 1860-ban elkészült hajóban – amely 1924 óta egy helyben vesztegelt – a felújítás megkezdésekor, 1978- ban egyetlen csepp vizet sem találtak.