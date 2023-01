A mindig sok érdeklődőt vonzó eseményt 25. alkalommal rendezte meg az egyesület. A start Toplice Sveti Martinban volt. Mintegy 2400 résztvevő indult el (közülük 180 gyermek és két vak túrázó is) a 15-17 kilométeres útra, de rengeteg helyi lakos is csatlakozott útközben a szőlőhegyeken. 80 horvátországi, szlovéniai és magyarországi egyesület képviseltette magát. Az egyesület tagjai közül 38-an vágtak neki. A télies, hidegebb idő ellenére is szőlőhegyről szőlőhegyre kapaszkodva élvezték a hóval borított Muraközi táj szépségét. Grkaveščak (Göröghegy) és Venac szőlőtermő dombjain áthaladva Gradiščak (Várhegy), Kapelščak (Szentmargithegy), Koncovčak (Felsővéghegy), Balog és Bundek irányába haladtak, majd a Mura partján érkeztek a célba. Međimurje szőlőhegyein a túrát megállók tarkították: helyi borászokkal való találkozók, papi áldás a szőlővesszőkre, sok-sok nyitott pince étel- és italkínálattal, különféle kulturális események. A dombokról horvát zenekarok dalai, zenéi visszhangzottak, remek hangulatot adva az emberseregnek. A célban a záróünnepséget szokás szerint a Muraszerdahelyi Általános Iskola Sportcsarnokában tartották. Itt is zene, tánc, nótaszó, tombola, nagy eszem-iszom fogadta a sportos csapatot.