-Az epe egy aranysárga színű folyadék (az epehólyagban besűrűsödik és sötétzöld színű lesz), amit májsejtek termelnek. Fő feladatuk a zsírok emésztésének elősegítése, és a salakanyagok ürítésében is részt vesz. Az epe epesavakat, illetve ezen savak sóit, bilirubin nevű festékanyagot, valamint koleszterint tartalmaz. Az epe betegségi közül az epekőbetegség (cholelithiasis) a leggyakoribb, a lakosság 15 %-át érinti. Hajlamosító tényezők az elhízás, magas vérzsírszintek, cukorbetegség, májzsugor, és az ülő életmód is.

Mire figyeljünk a táplálkozásnál?

- Mivel az epe a zsírbontásban játszik fontos szerepet, ezért az étrendnek relatív zsírszegénynek kell lennie. A legjobb, ha a kiegyensúlyozott étrendnek megfelelő energiaérték 30 %- a zsiradék. Szintén fontos, hogy milyen zsírokat használunk, előnyben kell részesíteni az olyan növényi olajokat, mint az olíva, szőlőmag, lenmag, tökmag.

- A rostok elemi szerepet játszanak a nyugalomban lévő kövek esetében, illetve a megelőzésben is. A vízben oldódó rostok, azaz a pektinek funkciója jelentős. Pektint találunk a zöldségekben (sárgarépa, uborka cukkini, tök), gyümölcsökben, (alma, birs, barack, narancs) és még a zab is jó forrása eme rostoknak. A teljes kiőrlésű gabonák, pelyhek, barna rizs tartalmaznak vízben nem oldódó rostokat, amik szintén védik szervezetünket. Megkötik a koleszterin jelentős részét és segítik a bélműködést. Fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk hozzájuk. Ha eddig kevés rostot ettünk, akkor figyeljünk oda, hogy azt fokozatosan vezessük be az étrendükbe.

Gellén-Kiss Szilvia dietetikus

- Húsok és tejtermékek közül a soványabb készítményeket kell választanunk, a tojásételeket pedig zsírszegényen készítsük el. A mértékletesség a kulcsszó a mennyiségek terén. A betegségek kialakulásában a hedonista életszemlélet sokszor szerepet játszik.

A csípős, erős fűszerekkel is csínján kell bánnunk, inkább zöld fűszereket és gyógynövényeket használjunk.

Azonban ha már eltávolították az epehólyagot, fontos a rendszeres és kis mennyiségű étkezés, hiszen az epehólyag tároló funkciója kiesett, ezért folyamatosan csordogál a híg epe a vékonybélbe. Ilyenkor az egyéni tűrőképesség kitapasztalása nagyon fontos, ezt mindenkinek magának kell megismerni - mondta a dietetikus.