Szombaton 9-12 óráig a keszthelyi színházban gyerekeknek szóló ünnepi kézműves játszóházzal egybekötött jótékonysági sütivásárt rendeznek a mentett és kóbor cicák megsegítésére. Ugyancsak az állatok orvosi ellátását és élelmezését segítendő december 15-én és 16-án a zalaegerszegi Adventi Kézfogás pavilonjában lehet majd velük találkozni 14 és 18 óra között.

S hogy ilyenkor, az esztendő végén milyen kihívásokkal néznek szembe a Bársonytalpasok, arról Müller Roxána egyesületi titkárt kérdeztük.

- Karácsonyhoz közeledve szerencsére megnő az adakozási kedv, ám az előző évekhez képest sajnos mi is érezzük a visszaesést a pénz- és tárgyadományokban egyaránt – mondja Roxána. - Az egerszegi vásárban a társaimmal közösen készített karácsonyi kézműves ajándékokkal készülünk az adományozók részére. A január minden szempontból teljes visszaesés. Februárban kezdődik az macskák ivarzása, tehát előtte már befejezzük az ivartalanítási tervünket, a megvalósításhoz pedig mindig sok pénzre van szükségünk. Egyesületünk mintegy 400 állatot lát el folyamatosan, amiket etetnünk, gondoznunk kell. Nincsen menhelyünk, a cicák ideiglenes befogadóknál élnek, akiknek ugyancsak megterhelő az állatok ellátása. Nagyon hálásak vagyunk az örökbefogadóknak, de azt is tudni kell, hogy az örökbe adott cicák helyére szinte azonnal kerül másik mentett állat. Hangsúlyozni szeretném továbbá, hogy nem a mentés a fő profilunk, hanem mi az ivartalanításért hoztuk létre az egyesületet, azaz szeretnénk visszaszorítani a felesleges szaporulatot. Az ebből származó kis állatok eleve halálra vannak ítélve, jó lenne, ha ezt megértenék az állattartók is.

Müller Roxána egyesületi titkár: Vissza kell szorítani a felesleges szaporulatot

Fotós: ZH-archív

- Mennyi ivartalanítást tud vállalni évente az egyesület?

- Évente több mint félezer orvosi műtétet tudunk vállalni. Több Zala megyei állatorvossal dolgozunk, velük nagyon jó a kapcsolatunk. Rájuk állandóan számíthatunk, munkánk legfontosabb pillérei ők, bármikor fordulhatunk hozzájuk. Egy kisebb sérülést én is el tudok látni, de például egy gázolás vagy támadás miatti szilánkos törés, fejsérülés esetében azonnali orvosi ellátásra van szükség.

- A nevelőszülők száma hogyan változik?

- Ez mindig más. Van, aki csak egy-egy állatot tud bevállalni, s lehet, hogy később megtartja. Van, aki állandó forgásban 12-15 cicáról gondoskodik. Nálam általában három hely van, mellettük van hat sajátom, nagy részük „bentragadt”. Ez azt jelenti, hogy olyan betegséggel, rendellenességgel élnek – rák, szívmegnagyobbodás, nem kezelhető macskabetegség –, ami miatt nem tudjuk örökbe adni az állatokat. Örülünk, amikor az egészséges cicák szerető otthonra lelnek. Még egyszer, előre köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget.