Tésztasaláta avokádóval

Hozzávalók:

50 dkg tollhegytészta

3 narancs

5 dkg rukola saláta

1 gerezd fokhagyma

2 evőkanál balzsamecet

3 evőkanál olívaolaj

2 érett avokádó

Elkészítés:

A tésztát sós vízben megfőzzük, leszűrjük. A narancsokat megmossuk, az egyik narancs levét kicsavarjuk, a másik kettőt vastagon meghámozzuk, hosszában kettévágjuk, felszeleteljük. A rukolát leöblítjük, lerázzuk. A fokhagymát meghámozzuk, összetörjük.

Az ecetet simára keverjük az olajjal, a fokhagymával, a narancslével, csipetnyi sóval és borssal. Végül az avokádót is meghámozzuk, húsát kis kockákra vágjuk.

A tésztát azonnal összeforgatjuk a naranccsal, a rukolával, az avokádóval és az öntettel. Salátástálban kínáljuk.

Fasírozott pikáns mártással

Hozzávalók:

2 szelet fehér kenyér

1 l tej

1 fej vöröshagyma

1 evőkanál olaj + a formához

50 dkg darált sertéshús

1 tojás

2 evőkanál felaprított zöldfűszer

A pikáns mártáshoz:

2 tojás

30 dkg majonéz

5 dkg túró

2 ecetes uborka

1 evőkanál kapribogyó

1 evőkanál felaprított snidling

1 evőkanál felaprított petrezselyem

Elkészítés: A kenyér héját levágjuk, belsejét a tejbe áztatjuk. A hagymát meghámozzuk, apróra vágjuk. Kiolajozunk egy kb. 25 cm

hosszú pástétomformát. A sütőt 200 C-fokra előmelegítjük. A mártáshoz két tojást keményre főzünk.

Az olajat felforrósítjuk, megpároljuk benne a hagymát. A húst összedolgozzuk a tojással, a kinyomkodott kenyérrel, a zöldfűszerekkel és a hagymával. Sóval, borssal fűszerezzük.

A húsos masszát a formába nyomkodjuk, és a sütőben kb. 45 percig sütjük. Ha megsült, tálcára borítjuk. Hidegen, tálalás előtt szeleteljük. Közben a mártáshoz simára keverjük a majonézt a túróval, belereszeljük a főtt tojást. Az uborkát és a kapribogyót apróra vágjuk, és az is a mártásba keverjük. Sóval, borssal, snidlinggel, petrezselyemmel fűszerezzük. A fasírozotthoz külön tálkában kínáljuk.

Bólé

Ha bólékészítésre adjuk a fejünket, két dolog lebegjen a szemünk előtt: nincs konkrét recept, mindenki szájízének és alkoholbírásának megfelelően állítja össze a keveréket, úgyhogy szinte elronthatatlan; a másik, hogy rengeteg időnk felszabadul, ha poharankénti koktélkevergetés helyett, az alapanyagokat egy nagy tálba összemixelve mindenki magának méri az italát!

Mi kell a bóléhoz?

1. edény

A bólé alapanyagait egy nagy üvegedényben kell összekeverni. Ez lehet autentikus bólés tál, de egy nagyobbüveg salátástál bőven megteszi. Kell még hozzá merőkanál és bólés poharak. A tálat feldíszíthetjük citrom, narancs, lime szeletekkel.

2. Hozzávalók és elkészítés

Alapvetés a bóléban a gyümölcs. Ez lehet konzerv és friss gyümölcs is, de vegyesen is csinálhatjuk: fagyaszttott és felolvasztott eper, málna, banán, narancs, kiwi, befőttek. Minél többféle, egymáshoz színben passzoló gyümölcs kerül a tálba - lehetőleg nagyon apróra kockázva - annál csinosabb lesz a bólénk. A gyümölcsökre cukrot szórunk, majd következik a rövidital vagy likőr, borral felöntjük, és órákra a hűtőbe tesszük pihenni. Csak a tálalás előtt öntjük fel pezsgővel, proseccoval, vagy ha túlzásnak érezzük az alkoholmennyiséget, szénsavas üdítővel, ásványvízzel - merőkanalat bele, és már ki is helyezhetjük a buli legforgalmasabb pontjára, jó pár bóléspohár kíséretében.

GRILLEZETT SAJT BACONBE TEKERVE

A baconbe tekert grillezett sajt elkészítéséhez a sajtból ujjnyi vastag kis rudakat vágunk. Kevés borssal, szárított oregánóval megszórjuk és betekerjük a baconszeletekbe.

3-4 göngyölt sajtot felszúrunk egy-egy saslikpálcikára. A sajt nyársakat egy tepsire helyezzük és 190 fokra előmelegítet sütőben (vagy a grillrácson) 15-20 perc alatt, néha megforgatva megpirítjuk.

Készíthetünk mellé salátát, rizst, de önállóan partifalatként, mártogatóssal tálalva is megállja a helyét.

