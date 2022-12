Lentibe is megérkezett a Mikulás hétfőn a gyerekek örömére, akik a városi művelődési központnál izgatottan várták a találkozást együtt szüleikkel, nagyszüleikkel. Közben először a művészeti iskola zenész növendékei adtak műsort, majd köszöntötte a megjelenteket Horváth László, a város polgármestere is. Ezután Horváth-Herman Gréta, majd az óvodások énekeltek, hogy a Mikulás és krampuszok el ne tévedjenek. Meg is érkezett a várva várt vendég és megajándékozta a gyerekeket. Közben a városi díszkivilágítást is felkapcsolták a központban és a Templom téren, ami idén a korábban megszokottakhoz képest kicsit szerényebb, de így is adventi díszbe öltözött a település.