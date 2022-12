A poharak csilingelése és a pezsgősüveg dugójának pukkanása is hozzátartozik a szilveszterhez. De miért is iszunk pezsgőt szilveszterkor? A babona szerint olyan lesz a következő évünk, ahogy az óév utolsó napját töltjük. Ha pompa, bőség, jólét jellemzi az év zárását, akkor hasonlóra számíthatunk a következő évben, ennek egyik jelképe volt a pezsgő, ami évekkel ezelőtt még a legdrágább italok közé tartozott, vagyis nem véletlen, hogy szilveszterkor pezsgőt iszunk. A szilveszteri pezsgőzés - állítólag - egy new york-i étteremben vált hagyománnyá a 19. század végén. A helyet egy francia testvérpár üzemeltette, akik hamar híressé váltak azáltal, hogy mintegy 70 féle különböző pezsgő szerepelt a kínálatukban. Így nem volt kérdés, hogy a szilveszteri rendezvényükön is a különböző Franciaországból hozatott italokat fogyasztották a legtöbben a vendégek közül. A hagyomány pedig szépen lassan az egész világon elterjedt.