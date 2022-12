A család zalaegerszegi otthonában találkoztunk Viktóriával és legnagyobb bizalmasával, támogatójával: édesanyjával, Szekér Annamáriával. A fiatalos anyuka mindenkinél jobban ismeri lányát, akivel nyílt, őszinte a kapcsolata, amire mindketten büszkék.

– Aranyos, szelíd, szófogadó és bújós kislány volt – sorolta Viki legjobb tulajdonságait. – Mindig megfogadta tanácsaimat, tinédzserként sem lázadt, inkább ellenállt, de általában belátta, hogy vele vagyok. Az élet minden területén számíthatunk egymásra, korábban, ha vége lett a tanításnak, azonnal felhívott, hogy közölje a napi történéseket. Ez máig megmaradt, és olyan kapocs köztünk, amit szeretnénk megőrizni. Személyisége különleges, mindig kerülte a bajt, a balhés embereket, a problémás helyzeteket és a konfliktusokat. Könnyen beilleszkedett a társaságokba, megtalálta a közös nevezőket. Ott van benne a fűszer, a huncutság is, szeret bulizni, szórakozni, benne van a bolondozásban is, de érzi és tudja, meddig mehet el.

Annamária szerint lányát nem változtatta meg a Tündérszépek királynői címe, talán csak erősödött az újabb élménytől. Eltökéltnek és erősnek látja Vikit, aki most igyekszik rátalálni a helyes útra. Az mindkettejük számára világos, hogy a való világ tartogat nehézségeket és csalódásokat, de a benne lakozó tehetséggel mindez kezelhető lesz.

– Egyetértek anyával, jól látja a belső harmóniámat, ám közben igyekszem két lábbal a földön állni – vette át a szót a 19 éves Viktória. – Visszagondolva a versenyre még mindig alig hiszem el, hogy végül a legszebbnek választottak. Már azt is megtisztelőnek éreztem, hogy Zala megyét képviselve bekerülhettem a döntőbe. Titkon eszembe jutott, milyen jó érzés lenne, ha második udvarhölgy lehetnék. De az is, hogy helyezés nélkül is csak a szép pillanatokra emlékeznék. A stáb tagjai mindenkit arra kértek, hogy mosolyogjon, nálam ez mindig természetesen jön, talán ez is segített az első hely megszerzésében.

A 180 centiméter magas lány számára ismerős a szépségipar világa, hiszen bő két éve modellkedik, így magabiztosan mozog a fényképezőgép előtt. Odafigyel alakjára, amit konditeremben formál, fontosnak tartja, hogy fitt és izmos legyen, ezt a modellvilágban is díjazzák. Az állandó jó forma azért kihívás, mert Viki nagyon szeret enni. Kedvence a csokoládé, elmondása szerint akár reggelire is enne néhány kockát. A főételek közül a legjobban a chilis babért rajong, szereti az olaszos tésztákat, és a rántott sajtot sült krumplival szintén.

– A fényképeken ugyan magabiztosságot sugárzok, ám nem szeretnék „elszállni” ettől az elismeréstől és nagyképűnek tűnni, az nem én vagyok – folytatta. – Látom a fiatalok között ezt a trendet és nem tetszik. Attól lesz értékesebb az ember, ha már letett valamit az asztalra. Azt remélem, hogy a kisugár–zásommal is ezt erősítem mindenkiben. Itt, Zalaegerszegen megismernek a járókelők, de általában nem szólítanak le, ha mégis, akkor csak pozitív visszajelzéseket kapok. A megyeszékhelyi Pannon Egyetem menedzsment és gazdálkodás szakán tanulok, közben dolgozom is: az egyik nagy illatszergyártó üzletében pénztárosként, két másik cégnél pedig hoszteszként számítanak rám. A modellmunkákra kikapcsolódásként tekintek.

A feltöltődésben segíti legjobb barátnője, Németh Sára is. Az orvosi pályára készülő lánnyal tizenkét éve elválaszthatatlanok, minden pénteken találkoznak, és akkor nyakukba veszik a várost, olykor öt órán keresztül is sétálnak. A hosszú téli estéken pedig egy forró csoki mellett, ahogy Viki fogalmazott: csajos dolgokról beszélgetnek. Sokat jelent számára az együtt töltött minőségi idő, energiát és lendületet kapnak egymástól.

– Sikeres, kihívásokkal teli, szép életre készülök – mosolygott Viki. – A fotózások mellett a kifutókra, különféle divatbemutatókra is gyakran hívnak. Az igazi utamat még keresem, érdekel a média világa, a műsorvezetés vagy akár az újságírás is. Amit biztosan tudok, hogy a természetes kisugárzásomat szeretném megőrizni, ez a mai világban már nagyon ritka, sokak szépészeti beavatkozásokkal, filterekkel szeretnék elérni a jobb hatást. A túlzó sminket kerülöm, a hajamat még soha nem festettem be, a mű dolgoktól különben is ódzkodom.