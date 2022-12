A Közép-Ázsiából származó bőrlevél hazánkban is kedvelt évelő. Szívós és igénytelen, csak a szelet nem bírja. Markáns, fényes leveleivel egész évben díszít, kitűnő akár talajtakarónak. Jellemzően rózsaszínű virágait márciustól júniusig hozza, de az egerszeghegyi kertünkben most is virágot bontott az egyik.