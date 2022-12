Kulcsár Laura, a hihoptánciskola vezetője érdeklődésünkre elmondta, ez évben alakultak önálló egyesületté. Jelenleg száztizen vesznek részt a foglalkozásokon, a legfiatalabbak ötévesek, de vannak közöttük olyanok, akik már a negyedik x-en is túljutottak: gyerekek és anyukák is járnak hozzájuk, tette hozzá. Versenyszerűen negyvenen űzik a hihoptáncot, és már számos sikeres szereplést tudhatnak maguk mögött. Első nemzetközi megméretésükön több előkelő helyezést megszerezve felállhattak a dobogó legmagasabb fokára is. A vasárnapi gálaesten hat blokkban mutatták be tudásukat, lehetővé téve, hogy minden növendék színpadra léphessen.

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap