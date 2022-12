Vízikirálynak is nevezik. Föntről lesi a zsákmányt, s adott pillanatban zuhanórepülésben, meredeken csap le a vízre, akár egy méter mélyen is. Aránytalanul hosszú csőrével elkapja a kopoltyúst, majd fára száll vele, ahol nyugodtan elfogyasztja, egészben lenyelve. Most, a hidegebb napok beálltával nehezebb lenne megpillantani, mert ő is visszahúzódva él, így vészeli át a telet.

Ahogy az ornitológusok leírják: zömök testalkatú. Súlya 35-45 gramm, feje búbja, tarkója, háta és farka csillogó kék, a hasa rozsdaszínű. E tarkaság a védekezést és a megtévesztést egyaránt szolgálja. Alulról úgy tűnik, mint valami száraz falevél, a hal tehát nem gyanakszik. Föntről a ragadozó madarak sem veszik észre, mert összeolvad a kék víztükörrel. A víz fölött kolibriszerűen képes lebegni, így figyeli, mi történik alatta, hogy aztán rácsapjon a gyanútlan halivadékra. Csőrének késéles káváival megragadja a prédát, amit aztán ágra szállva egészben lenyel. Rendkívül gyorsan emészt, a szálkát és a pikkelyeket kiöklendezi. Másik fő táplálékát a vízi rovarok adják.

Vizek közelében, meredek partszakadásokon, agyag- és löszfalakba készíti akár méteres, alagútszerű járatait. Itt költ akár kétszer is évente, tavasszal és nyáron. A szülők felváltva ülnek a tojásokon. A fiókákat is együtt etetik, míg azok hamar, négy hét után elhagyják fészküket, ezzel a család szétszéled. Egyik helyről a másikra vándorol, ám télre nem költözik melegebb éghajlatra, be nem fagyó folyóknál vészeli át a zord hónapokat. A vékony jég sem akadályozza, ha kell, azt is feltöri. Magyarországon különösen védik, eszmei értéke 50 ezer forint. A faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy láthattam a légtér egyik legszebb madarát, a repülő drágakövet, amelyből ezer körüli pár él az országban.

A nagy pillanat… A skót természetfotós, Alan McFadyen világhírű képe

A jégmadár a természetfotósok kedvenc témája. A skót Alan McFadyen 4200 órát állt lesben egyetlen pillanatért, miközben 720 ezer fotót készített róla hat éven át. Teljesítménye Guinness-rekordokba illő. Szenzációs képe bejárta a világsajtót, mert példa nélküli, amit alkotott. Megörökítette azt a pillanatot, amikor a madár úgy bukik le a zsákmányért, hogy a vízen még apró hullám sem keletkezik.

Nincs ember, aki ne keresné a boldogság kék madarát. Én is rákeresek az interneten Maurice Maeterlinck e-könyv formájában olvasható, Kék madár című mesejátékára. A flamand származású, francia nyelvű drámaíró és költő 1911-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat. Szóban forgó műve több magyar fordítást is megélt. Az elém került hetvenvalahány oldalas változat Vas István költő veretes fordítása 1961-ből. A drámajáték rendkívül összetett kérdéseket vet fel. A meseszerű cselekmény szerint a dúsgazdag király annak ígéri szépséges lányát, aki felkutatja és elhozza neki azt a bizonyos kék madarat. Kérők sora érkezik a királyi udvarba, nem egy közülük a busás hozomány reményében, hogy bemutassák a madarat, de egyikük sem bizonyul igazinak. Mígnem utolsónak jön a megváltás. Ő, biztos lévén a dolgában, közli: hívjanak össze a felség palotájában nagy mulatságot, ahol bemutatja a madarat, ám mindenki meglepetésére tenyere üresen maradt. A nem várt helyzetre így reagál az ifjú: „Felséged nem látja a kék madarat? … Pedig ott van, felség, a szívében, a húga lelkében. Minden mosolyban, nevetésben, hálában, köszönetben és kedvességben, ami megvalósul a környezetünkben. Mert a kék madár maga a boldogság, kalitkája pedig az emberi szív.”

E szavak hallatán mindenki meglátta a madarat. Mindegyikük életébe beköltözött csodaszép tengerkék tollazatával…