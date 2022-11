A felújított kultúrházban szombat délután kezdődött programra ellátogató időseknek remek alkalom volt, hogy újra találkozzanak, beszélgessenek, közösen felelevenítsék a régi emlékeket. Öröm volt a szervezők számára, hogy olyanok is elfogadták a meghívást, akik már csak ritkán mozdulnak ki otthonról.

Az ünnepséget a gyermekekből álló szereplőgárda kedves, megható, tartalmas műsora nyitott. A produkciót Tompa Ágnes állította össze és tanította be a tíz gyerekeknek, akik között a legfiatalabb Smodics Kincső még nem töltötte be a 4. életévét sem. A műsorban részt vett Lőrincz Kálmán, aki már évek óta hangszerkísérettel, énekkel emeli a rendezvény színvonalát. Ő adott gitár aláfestést Zombó Anna és Zombó Márta fúvós hangszeres előadásainak, valamint unokája, Iványi-Lőrincz Léna szólóéneke alá is. Az előadás után a gyermekek átadták a vendégeknek az ajándékokat.

Közreműködött még Horváth Tiborné Hajni a műsorban, melyet követően a szépkorúak képviseletében Hadászi Sándorné és Baki Kálmánné szavait tolmácsolva Paksáné Szabó Erzsébet szólt. Megemlékeztek azokról is, akik már nem lehettek részesei az összejövetelnek. Baki Kálmánné szomorúan mutatott egy 2019-es szépkorúak összejövetelről készült fotót, melyen több olyan kedves személy is látható, akik már sajnos csak az emlékekben élnek.

Az idősek vendéglátása után a további jó hangulatról a HarmonikÁcs zenés formáció gondoskodott a helyi Ács László és a zalaegerszegi Simon Ferenc jóvoltából. Régi ismert nótákat játszottak jó kedvet és kedves emlékeket idézve. A hangulatra mi sem lehetett jobb bizonyíték, hogy többen korukat meghazudtolva táncra perdültek, így az összejövetelnek éjfél után lett csak vége, derült ki Varga Katalin beszámolójából.