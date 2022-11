Kora reggeltől érkeztek a vadregényes sportos kihívásra vágyók a Hévízi-tó déli kifolyójánál lévő zsiliphez, ahonnan kajakkal, kenuval, csónakkal és SUP-pal indultak útnak a tündérrózsákkal borított, meleg vízfolyamon, hogy aztán Fenékpusztánál kiszállva, futva tegyék meg a visszafelé vezető utat.

Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. igazgatója elmondta, a viadalt a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, a Vadlán Ultra és a Vidra Vízitúra csapatával, valamint a Hévízi Tófürdővel közösen szervezték. A cél pedig egyértelmű: minden évszakban legyen Hévízen egy olyan sportverseny, amely erősíti – és picit módosítja, átformálja – a fürdőváros imázsát.

– Ehhez Hévíz csodálatos természeti környezetét „hívjuk segítségül”, ezúttal duatlonversenyt szervezve – folytatta Pálffy Tamás. – A célunk az, hogy a hagyományosnál fiatalabb korosztályokat is megszólítsuk, idevonzzuk, nekik is megmutatva: a város alkalmas sportolásra, kikapcsolódásra, aktív programokra is.