A helyi kertművelők a kezdetektől részesei a vetélkedőnek és többen nyertek el országos elsőséget. Az elmúlt években rekordszámú, több mint száz gazda csatlakozott Gutorföldéről a felhíváshoz. Közben csökkent a létszám, papírforma szerint 85-en maradtak, ennyi kertet jártak be és dokumentáltak a koordinátorok idén.

- Minden évben két kertbejárást tartunk, idén az első kör után 12 kertet választottunk, őket kerestük fel a második körben, közülük került ki az a három, akiket felterjesztettünk az országos díjra - magyarázta Fercsák Lászlóné, Életmű-díjas kertművelő, helyi koordinátor. - A három legszebb végül normál kategóriában Varga Tiborné és Domján Istvánné kertje lett, előbbi nyert országos díjat, míg mini kategóriában a Mátai család kertjét neveztük. Mindannyian már évek óta résztvevői a vetélkedőnek és szeretnénk évről évre azokat előtérbe helyezni, akiknek szép a kertjük, de még nem kaptak érte elismerést.

Varga Tiborné konyhakertje az idei szélsőséges időjárási viszonyok között is szép volt, mértani pontossággal jelöli ki az ágyásokat és tökéletesen lehet követni a változásokat, betartja a vetésforgót, nem használ permetszert, inkább növénytársításokkal védi a zöldségeket a kártevőktől. Környezettudatosan dolgozik, gondos és egészségtudatos életmódot folytat. Gutorföldei otthonában 1987 óta műveli a kertjét szorgalmasan, melyben mindent megtermel, amire a családnak szüksége van. Nagyon örült a díjnak, nem számított az elismerésre.

Visszatérve az időjárásra Fercsák Lászlóné hozzátette, hogy az idei év is hozott kihívást. A szárazság miatt ültetés után alig fejlődtek a növények a kertekben, az öntözés csak életben tartotta őket.

- Két és fél hónapig nem volt igazán eső, későn lehetett kipalántolni, majd június közepén esett annyi, hogy mintha beázott volna a föld, utána aztán elindultak a kerti növények, majd többször is esett, miután meg gyomlálni és kapálni kellett - mondta. - A kertek augusztusra lettek a legszebbek. A paradicsom, a tökfélék, a bab, a borsó a második vetésből, illetve a burgonya jók lettek, a gyökérzöldség, káposzta, karfiol már kevésbé, és a hagyma is szép, de nem eltárolható. A gyümölcsökkel volt gond, ám végül lehetett betakarítani almát, cseresznyét és meggyet is.