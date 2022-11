A Magyarországi Református Egyház fenntartásában 2008-ban alakult meg a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői Hálózat. A nevelőszülői ellátás saját toborzással, megfontolt terjeszkedéssel és mély gyülekezeti beágyazottsággal indult el. Ezt nevezhetjük a „kézműves” időszaknak, ami a jelenlegi működés kereteit megalapozta. A református egyházi fenntartók nap, mint nap közel 72 ezer rászoruló embertársunkért vállalnak felelősséget diakóniai szolgálatokban.

– A szolgáltatásokat közel 60 ezer időskorú, 3663 fogyatékossággal élő, 5586 gyermek, valamint 9804 egyéb egészségi állapota vagy hajléktalansága miatt rászoruló személy veszi igénybe – fogalmazott Bujdosó Balázs, a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője. – Naponta több mint 20 ezer embernek adunk egy tál meleg ételt, s ugyancsak naponta több mint 4 ezer állami gondoskodásban élő gyermekért felelünk. Csaknem 2700 fő számára biztosítjuk a külvilággal való kapcsolattartást tanyavilágban vagy szegregált településrészen. Naponta 7400 rászoruló embertársunkat látunk el, ápolunk vagy fejlesztünk el bentlakásos intézményben.

Forrás: Református Szeretetszolgálat

A gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozik a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szabályai alapján: az otthont nyújtó ellátás (kiskorúak részére nyújtott szolgáltatás, mely biztosítható nevelőszülői háztartásban, gyermekotthonban és lakásotthonban), valamint az utógondozói ellátás (18-24 év közti fiatalok részére nyújtott szolgáltatás, mely ugyancsak biztosítható nevelőszülői háztartásban, gyermekotthonban és lakásotthonban). Ezen felül a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. Ezt a szolgáltatást mindig az állam működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálaton és a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatokon keresztül, ez egy kvázi félhatósági szakértői szolgáltatás, amely a gyermekek családból történő kiemelésétől fogva a gyermeket kíséri, a gyermek szükségleteit felméri, figyelemmel kíséri a férőhelyeket, javaslatot tesz a gyermek elhelyezésére, illetve az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat látja el.

– Négy éve az ellátási terület terjeszkedésével létrejött a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ, mely Zala megyére is kiterjed – folytatta Bujdosó Balázs. – Az előző két év kulcsfontosságú, hiszen ekkor indultak el az állami fenntartótól jelentős férőhelyátvételek. Zalában a nevelőszülői hálózat, kettő lakásotthon (Nagykanizsán és Zalaegerszegen), illetve két kanizsai utógondozói lakásotthon kezdte meg működését. Zalában közel 70 nevelőszülő van jelenleg és több mint 150 gyermek fejlődik nevelőszülői ellátásban. Nevelőszülő az lehet, aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, de kiemelhető, hogy nagykorú, a 24 életévét betöltött személynek kell lennie, férfi vagy nő, családi állapottól függetlenül, személyisége, egészségi állapota is alkalmas, alkalmas ingatlannal kell rendelkezzen. El kell végeznie egy tanfolyamot, mellyel kapcsolatban Nagykanizsán az Űrhajós utca 9. szám alatt Kiss Ágnes szakmai vezetőt (06-30-533 4802) érdemes felkeresni, aki a zalai terültért felel. Szervez is a közeljövőben ilyen tanfolyamot, melynek részleteiről bővebb felvilágosítást ő adhat, ehhez még lehet kapcsolódni. Központi elérhetőségünk: [email protected], valamint a 06-1-607-9519 telefonszám, amelyeken keresztül szintén kérhető tájékoztatás. Nagyon fontos kiemelni, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony ez teljes állásnak, vagyis munkaviszonynak számít, minden jogosultsággal együtt, vagyis a nyugdíjba is beszámít.

Szerinte az első és legfontosabb cél, hogy a gyermek visszakerüljön a vér szerinti családjához, a szüleihez. Az életének csak egy átmeneti időszakát tölti a nevelőszülőknél, a visszaillesztésre törekszenek.

Bujdosó Balázs hozzátette: emellett hangsúlyt fektetnek a diakóniai szolgálat erősítésére. Intézményi lelkész szolgál és az ellátási terület gyülekezeteivel igyekeznek szoros kapcsolatot építeni. Több gondoskodásban álló gyermek keresztelkedett és konfirmált az elmúlt években. A Református Szeretetszolgálat 2021-ben az örökbefogadás témakörében, 2022-ben pedig a nevelőszülői hivatásról, valamint a különleges szükségletű (fogyatékossággal élő, tartós beteg) gyermekek nevelőszülői háztartásban való ellátásáról kisfilmeket készített, amelyeket reményeik szerint nemcsak szakmai körökben, hanem szélesebb körben is megismertethetnek a lakossággal.