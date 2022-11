A halmozottan hátrányos helyzetű, ormánsági gyerekekkel is foglalkozó Gunszt Andrea országszerte, sőt, a határon túli magyarlakta területeken tanítja egyedi módszerét, s mint mondta, ennek eredményeként az iskolába lépő gyerekek képesek 10-es számkörben műveleteket végezni, méghozzá fejben. Az élménypedagógiát is beépítő speciális módszer írott formában is elérhető Gyertek Számországba! Menjünk iskolába! címmel.

Takácsné Gál Andrea lapunknak elmondta, szeretné folytatni az önkéntes alapú továbbképzést az "Így tedd rá!" pedagógiai program Zalából egyedüli referenciaintézményeként működő sárhidai óvodában.