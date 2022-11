A megyeszékhelyen jelenleg 95 taggal működő Nefelejcs Nyugdíjas Klub november 10-én, csütörtökön délután rendezte meg Márton-napi rendezvényét a Keresztury Dezső VMK-ban, ahová a Honvéd Klub és a botfai társklub tagjai is hivatalosak voltak. A hagyományos program a Perlakiné Vigh Valéria vezette népdalkör műsorával vette kezdetét. Márton püspök alakját, nevezetes jótéteményét idézték fel ezután, majd az általában ekkorra elkészülő újborról is szó esett. A nyugdíjas klub az összejövetelein mindig megemlékezik a születésnapos tagokról, mondta a rendezvény kezdetén Király Imre klubvezető, aki január óta áll a társaság szolgálatában ezen a poszton. A köszöntések után fehér asztalos beszélgetés vette kezdetét, amin részt vett Makovecz Tamás, a településrész önkormányzati képviselője is.