– Tavaly kezdtem el tanítani a lányokat, akik nagyon ügyesek és szorgalmasak, rendkívül komolyan veszik a hegedülést, és ennek meg is van az eredménye. Az első versenyünkön, a szombathelyi Sistrumon Laurával ezüst minősítést hoztunk haza, aztán a keszthelyi Vonóstalálkozón, ahol már a húga is részt vehetett, mindkét lány kiemelt aranyat kapott – mondta Magyar Enikő. – Most készülünk az országos Koncz János Hegedűversenyre, amelynek októberben volt a selejtezője Szombathelyen. Zala megyéből három hegedűs jutott tovább, köztük Regi és Laura. Rendkívül nagy teljesítmény bejutni az országos döntőbe, már most nagyon büszkék vagyunk rájuk.

Laura, amikor hangszert kellett választani, még nem a hegedűtanuláson gondolkodott.

– A szüleimmel először úgy döntöttünk, hogy furulyát tanulok, de közben lett egy üres hely a hegedű tanszakon, amit felajánlottak. Gondolkodtunk, hogy menni fog-e a hegedű, senki sem gondolta, hogy ennyire belejövök – mondta Laura, akinek a családjában nincsenek zenészek. Arról is beszélt, hogy technikailag nem könnyű hangszer a hegedű, de ő gyorsan tanul, és nagy örömmel gyakorol, minden nap legalább másfél órát.

Lénának megtetszett a nővére játéka, ezért ő azonnal a hegedűt választotta hangszerének, mesélte. A testvérpár duókat is szokott játszani.

– A legutóbbi növendékhangversenyen hárman álltak ki egy kisfiú tanítványommal, és most jönnek az adventi, karácsonyi koncertek, amelyekre szintén sok kamarazenét tervezünk – sorolta a tanárnő, s mivel nem régóta dolgozik a megyében, megkértük, hogy meséljen néhány szót saját magáról is. – A budapesti Zeneakadémián szereztem a hegedű mesterdiplomát, majd Londonban a Királyi Zeneakadémián brácsa mesterdiplomát. Ezt követően a Naxos lemezvállalat kérésére felvettünk egy CD-t a zongorista partneremmel, ami a nemzetközi sajtóban szép kritikákat kapott. Angol darabokat játszottunk, a címe is az volt az albumnak, hogy Angol brácsa. Ezt követően koncertezéssel teltek az évek, fesztiválokon, kamaraesteken, szólóesteken léptem fel, de miután gyermekeim lettek, lezártam ezt a szép életszakaszt, hogy minél több időt tölthessek velük. Ez egybeesett a Covid-időszakkal, amikor a családunk Magyarországra költözött. A gyermekeimet a zalaszentgróti általános iskolába írattuk be, s abban az időben éppen megüresedett egy állás a zeneiskolában. A tanári munkát örömmel elvállaltam. Az Erkel Ferenc Művészeti iskolában jól érzem magam, fiatal, lelkes kollégákkal dolgozom együtt, és sok gyermekprogramot rendezünk.

Hegedűs tanítványaiból már egy 24 fős zenekart is életre hívott.

– Felléptünk tavaly a pedagógusnapon, a Romtorony pikniken, a zeneiskola gálakoncertjén, és nagy tervünk, hogy kibővülünk fúvósokkal és ütősökkel, egy igazi szimfonikus zenekart szeretnénk majd létrehozni. Nehézséget jelent, hogy csellista jelenleg nincs a zeneiskolában, így egyelőre a hegedűsök alkotják az együttest, ami azonban így is szépen szól zongorakísérettel.

Mint kiderült: a Veiczi lányokhoz hasonlóan Magyar Enikő családjában sem voltak hangszeresek.

– Ez nagyon gyakori, én is egyedül voltam zenész a családban, ami néha előnyt jelent, máskor hátrányt. Előnyt annyiban, hogy nem nehezedik olyan nagy nyomás a gyerekekre a hangszertanulás során, mint egy zenészcsaládban. Lauráról és Regináról úgy vélem, ritka az a tehetség, ami nekik megadatott, vagy ha meg is van valakiben, lehet, hogy hiányzik a szülői támogatás vagy a szorgalom. Nagyon sok tényezőnek kell együtt lennie ahhoz, hogy egy gyermek a zenetanulásban sikeres legyen, és náluk minden feltétel adott ehhez.

Laura már azon gondolkodik, hogy szívesen menne zenei pályára, és Regi sem szeretné soha letenni a hegedűt. Tanárnőjük szerint nagyon motiváltak, igyekeznek a legjobb tudásuk szerint eljátszani a darabokat, bár a zenében nincs határ: mindent lehet tovább csiszolni, tökéletesíteni. Az országos verseny november 25-én és 26-án lesz. Még dolgoznak rajta, hogy a darabok minél jobban menjenek, válaszolta Laura a felkészüléssel kapcsolatos kérdésre.