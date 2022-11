A programra kicsiket és nagyokat egyaránt vártak. Sebestyén Réka elmondta, hogy a textilfestés közös hobbijuk, egyébként szomszédok és barátok Nikivel.

– A használt ruha üzletemben vannak olyan darabok, melyek kevésbé használhatók már magukban, de jól újrahasznosíthatók. Ezekkel kezdtünk el dolgozni, elsősorban főként farmeranyagokkal – magyarázta. - Nikinek pedig nemrég festménykiállítása is nyílt a könyvtárban, melyen a képek mellett már a újrahasznosított, megfestett farmer ruhákat is bemutattuk. Ezután kerestek meg a könyvtárasok, hogy esetleg nagyobb körben is megmutathatnánk ezt a technikát és népszerűsítenénk az újrahasznosítás ezen formáját.

A foglalkozásra a résztvevőknek varrattak tolltartókat, neszeszereket, karácsonyi csizmát, zsákot, melyekre Nemes Niki rajzolt mesefigurákat, az ünnephez kapcsolódó mintákat, illetve sablonok alapján a gyerekek is megtehették ezt, vagy akár egyéni elképzelések is születhettek.

– A formákat textilfilccel rajzoltam rá a ruhákra, ezeket festették ki a gyerekek. Fontos, ha textilt festünk, hogy feszítsük az anyagot, használjunk kartont a festésre kerülő rész alatt – magyarázta a technikát Nemes Nikolett. – A legjobb erre a textilfesték, mi most akrillfestéket használtunk, ami szintén jól hasznosítható. A festéket hajszárító segítségével szárítjuk rá az anyagra, majd zsírpapíron rávasaljuk. Ez viszonylag tartósan rajt is marad, de javasolt inkább csak kézzel mosni.

A programot az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében tartották. Ehhez kapcsolódóan további rendezvényeket is szervezett a könyvtár: a Zölden kézzel-bábbal akció, során a lenti Napvirág Bábcsoport tagjai a bábozás és a bábkészítés művészetébe vezették be az általános iskolásokat. Az Ökosító elnevezésű felhívás egy könyv-és linkajánló a könyvtár Facebook és Instagram oldalán, illetve a könyvtár a Napsugár Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálattal közösen könyvgyűjtő akciót is hirdetett.