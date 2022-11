Az országos kezdeményezés célja, hogy december 1-jétől 24-ig díszbe öltöztetik az utcafronti ablakot úgy, hogy a kapott szám is jól látható legyen. Zalaszentbalázson Lászlóné Csizmadia Évánál lehet jelentkezni november 24-én csütörtökig, és hogy ki melyik számot kapja arról november 25-én a hivatalban sorsolással döntenek. A lényeg, hogy az adott szám tulajdonosának vállalnia kell, hogy aznap kivilágítja az ablakát és lehetőség szerint feldíszíti azt.

Garaboncon idén az első alkalommal csatlakozott a programhoz. Takács Zoltán polgármester szeretné, ha mind a 24 család szívesen csatlakozna az eseményhez, mely ünnepi díszbe öltözteti az ablakokat és ezzel együtt a szíveket is. Utóbbi településen november 25-én péntek 16 óráig lehet jelentkezni a [email protected] címen keresztül. A regisztrációnak tartalmaznia kell: a család nevét, lakcímét és telefonszámát, illetve a díszítendő ablakról készült fényképet is.

Fotós: Kocsis Edit

Szepetneken már évek óta hagyomány a családi házak ablakainak feldíszítése, mellyel mindig hangulatossá varázsolják az ünnepvárást. Kocsis Edit művelődésszervező, az IKSZT vezetője ötlete nyomán néhány éve versenyeznek is az ablakok, ami ugyancsak nagy sikernek örvend. A számok mindegyike még nem kelt el, ezért lehet jelentkezni [email protected] címen. Az ízlésesen feldíszített ablakokra december 25-től egészen szilveszter éjfélig lehet szavazni a Kultúr Szepetnek Facebook oldalán. Ezen kívül van még egy, gyorsasági játék. Szenteste, amikor az utolsó dátum körül is kigyúlnak a fények már telefont kell ragadni és felhívni a 06304001540-es telefonszámot. Aki a hetedik telefonálóként mind a 24 ablakhoz tartozó lakcímet helyesen diktálja be, az nyeri a játékot. A legkreatívabb dekoráció készítőjével együtt az önkormányzat ajándékát kapja meg.