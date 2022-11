A VIA Kanizsa Városüzemeltető Zrt. munkatársai a napokban felállították a város karácsonyfáját az Erzsébet téren, s az első díszek és fényfüzérek is felkerültek az ágakra. Mint azt Szabó István, a városüzemeltető cég vezérigazgatója elmondta: a hagyományoknak megfelelően idén is felajánlásként kapták a fát, ezúttal a miklósfai városrészben élő Kovács Károly udvarából hozták a közel 7 méter magas concolor fenyőt. A város karácsonyfáját tovább is lehet díszíteni, a városüzemeltető társaság kifejezetten várja óvodák és iskolák közreműködését e feladatban.