Mint ismert a „Halálos iramban" című film főszereplője, Paul Walker autóbalesetben vesztette életét. A színész, 2013. november 30-án Los Angeles közelében próbált ki egy sportautót a barátjával, amikor nagy sebességgel nekicsapódtak egy oszlopnak, és egy fának. A kocsi kigyulladt, s mindketten a helyszínen életüket vesztették.

Birkás Nikolett a szervezet zalai vezetője elmondta: a Mindenszentekhez közeledve úgy érezték autósként illik fejet hajtani a színész előtt, aki maga is rajongott a lóerőkért. Ezért arra kéri a megemlékezésre érkezőket, hogy kulturáltan viselkedjenek és a 20.30 órakor kezdődő felvonuláson is minden szabályt tartsanak be.