Tudom, kiesik magától is, az udvaron, a kerítés védelmét élvező fát hagyom is kibontakozni, de a gyümölcsösben fennállt a veszélye, hogy illetéktelenek megvámolják. Kiderült, póznából szegény a családi eklézsia, kezembe került viszont az almaszedő, amit még a férjem barkácsolt egy hosszú rúdból. Gazdagabb helyen létezik puccos, teleszkópos nyéllel is, de a házi készítésű is kincset ért, hiszen, ha az almát, körtét, barackot le lehet vele operálni a fáról, a diót miért ne lehetne.

Sokan mondják, minek leverni a diót, majd lejön magától, ártunk vele a fának, ha ok nélkül csépeljük az ágakat, a keletkezett sérülések ugyanis kaput nyitnak a farontó gombáknak. Mások meg úgy tartják, a diófa akkor terem jól, ha verik, mondván: a megsebzett vesszők, hajtások rügyeiből jövőre több hajtás indul, s megnő a nővirágot hozó csúcsrügyek száma.

Április végén virágba borult a diófa



Tavasszal kicsit aggódtam, mert nem láttam lányvirágokat a diófáinkon. A nőivarú virágok a csúcsrügyekből fejlődnek, s a hajtáskezdeménynek mindig az a vége bújik ki először, amelyiken a védtelen bimbók állnak starthelyzetben, kitéve magukat annak a veszélynek, hogy még azelőtt elfagynak, mielőtt kinyílnának. Ráadásul a virágzás egybeesik a fagyosszentek idejével, s bár a hajtáson akkor már 2-3 levélke is látható, de ezek nem nyújtanak megfelelő védelmet. Igaz, elég nehéz észrevenni a kis vékonyka nyél végén gubbasztó kicsi, sárgászöldes, látható csészelevél és szirom nélküli, magházzal összenőtt elő- és fellevelű nővirágokat. A porzós barkarügyek viszont daliás, önálló egyéniségek, az előző évi hajtáson már nyáron differenciálódtak és jól látható a jelenlétük. Istenigazából azonban akkor kezdtem el aggódni, amikor kiderült, hogy minden rendben a dióvirágzással, szépen mutatkoztak a zöld gömböcskék is az ágakon. Most fogom majd csak igazán sajnálni, gondoltam, ha tönkreteszi az egészet a gyümölcsös legújabb réme: a nyugati dióburok-fúrólégy. Legnagyobb csodálkozásomra azonban a többitől távoli fán szinte teljesen egészséges maradt a termés, s az udvarin is alig látszott egy-két feketedő kopáncs. Örömmel hallottam, másutt is hasonló a helyzet: az idén szépen termett és viszonylag egészséges maradt a dió, ami feltétlenül jó hír mindenkinek, hiszen így talán nem lesz olyan drága a karácsonyi bejglibe való!

Már júniusban szépnek ígérkezett a diótermés



Az ok persze egyszerű: tavaly szinte teljesen elfagyott a dió, nálunk például egy szem sem termett. Nem volt tehát ahova petézni a fúrólegyeknek, így nem fejlődtek lárvák, amik a talajban áttelelve az idén szaporodó imágókká alakultak volna. Most viszont arra kell ügyelni, hogy a kevés fertőzött kopáncsot az utolsó szemig eltávolítsuk a fa alól.

Érettnek egyébként akkor mondhatjuk a diót, ha a burok felreped és a termés könnyen kipottyan. A lehullott diót legkésőbb 3 napon belül fel kell szedni , ha tovább marad a földön, romlik a minősége. A napos, meleg idő sem kedvező, mert a földön jobban felmelegszik, mint fenn a fán, s károsodnak az értékes olajsavai. A mostanihoz hasonló esős időben viszont a dió héja nedvességet szív magába, ami penészesedést okoz. Ha a fán, a kinyílt kopáncsban éri eső a dióhéjat, még nem fertőződik meg. Orosz Péter: Könyv a dióról című remekművében olvasom: a szakemberek szerint három nap kint alvást kibír minőségkárosodás nélkül a dió. Azután viszont következzen a gondos szárítás! A kopáncsosan lerázott és megtisztított dió víztartalma 40 százalékra becsülhető, a fán megérett, a burokból földre hullott dióét - egy napon belül felszedve 25-30 százalék. A cél a 10-12 százalékra szárítás, ekkor már száraznak (légszáraznak) tekinthető és eltartható a diónk. Kiszárítás nélkül veszít íz- és aromaanyagaiból, penészedik, megromlik. Akkor is, ha kellő szárítás nélkül megtörjük, abban reménykedve, hogy a dióbél csupaszon jobban szárad, mint a héjában.

Az idén nem panaszkodhatunk a diótermésre - tavaly elfagyott, így nem volt mibe betézni a burokfúró légynek



A hagyományos szárítás Magyarországon a falusi padlásokon egy rétegben történő kiterítés, gyakori átforgatással. Jó módszer lehet műanyag rekeszekben 1 rétegben szikkasztani, a rekeszeket szellős helyen egymásra lehet rakni, a tartalmát naponta átforgatni. A szárítás így kb. két hétig tart, s ha már száraz a dió, vastagabb rétegben is tárolható.