Most, a kerti betakarítás dandárjában éppen a soron következő, a paszternák, alias pasztinák, hivatalos nevén Pastinaca savita, az angolok kedvenc parsnipje a szívem csücske. Sokat lobbiztam az érdekében, kevés sikerrel, a több mint 90 éves, minden újra fogékony, ifjú lelkű Annus néni barátnőm kivételével szinte senki sem fogadta be a kiskertjébe. Sajnálhatják. Állítólag a férfiak idegenkednek tőle, pedig a népgyógyászok régen elsőrendű erősítőként tartották számon. Idős, legyengült lábadozókat is gyógyítottak vele, az erősen lesoványodott, étvágytalan betegeknek már a 19. században is tejben főtt paszternákot adtak gyógyszerként. Régen jóval többet termesztettek belőle, mint most, akkor illóolaj-tartalma miatt gyógynövényként is használták - manapság többnyire már csak főzelékek és levesek alapanyagának termesztik.

Nemrég még délcegen álló, de már lassan öregedő páfrányszerű levélzet jelzi: a paszternák megérett a betakarításra

A szakirodalmat böngészve szinte mindenütt azt találom: beltartalmi gazdagsága miatt értékesebb, mint a többi gyökérzöldség, különösen fehérje- és ásványisókészlete miatt érdemel említést. Sok benne a C-,B2-, B3-, és az E-vitamin, az ásványi anyagok közül bővelkedik káliumban, magnéziumban, foszforban, kalciumban és vasban. Egy fél csésze felszeletelt nyers paszternák 50 kalóriát, 3,5 gramm rostot, 250 milligramm káliumot, a napi C-vitaminadag 18 százalékát és a napi magnéziumszükséglet 4,5 százalékát biztosítja egy egészséges felnőtt számára. Az azonos méretű főtt paszternák ugyanannyi rostot és több káliumot, de kevesebb C-vitamint tartalmaz. Ízletes gyökérzöldségünk olyan fitokemikáliákkal is ellát bennünket, mint a kvercetin, falcarinol és falcarindiol - a legújabb kutatások szerint az utóbbi kettőre a vastagbélrák elleni küzdelemben számíthatunk.

Tároláshoz mindig hagyjuk meg a gyökéren lévő belső szívleveleket

A paszternákot akkor lehet betakarítani, amikor a levelei elkezdenek visszahullani vagy a gyökerek elérik a használható átmérőt. Ha türelmesek vagyunk és megtehetjük, hogy bevárunk egy-két keményebb őszi fagyot és csak utána "szüretelünk", sokkal édesebb gyökereket kapunk. A paszternák strapabíró zöldség, bírja a mostoha időjárást, sőt, növekedési időszakában szüksége van fagypont közeli hőmérsékletekre ahhoz, hogy sói cukorrá alakuljanak. Így kapja meg a rá jellemző híres édeskés aromát - szakemberek szerint akkor a legjobb az íze, ha egy fagy után szüreteljük. Akár hagyhatjuk is a talajban áttelelni, legfeljebb fedjük le talajtakaróval, így mindig frissen vihetjük be a kertből még a tél végén, s kora tavasszal is. Akkor viszont a felhasználni szándékozott gyökereket szedjük ki, csak azok maradjanak a földben, amelyeknek engedjük, hogy magszárba szökjenek, virágozzanak és magot érleljenek.

Répatestvéreivel: balról a petrezselyem, jobbról a paszternák

A paszternák ugyanis répatestvéreihez hasonlóan kétéves növény, a magból kikelt zöldség először a gyökerét fejleszti, a második évben pedig az utánpótlásról gondoskodik. Fontos tudni, hogy a paszternák magjai rövid időn belül csíraképtelenné válnak, tehát minden évben feltétlenül friss magot ültessünk. Korán vessünk, vegyük számításba, hogy a magvetéstől legalább 100-120 napnak el kell telnie a paszternák teljes éréséig. Zöldségünknek jó társa lehet az ánizs, amely illatával megzavarja a levéltetveket és odacsábítja a tetvekkel táplálkozó darazsakat. A fokhagyma és a többi hagymaféle szúrós illata is segít elriasztani a kártevőket, az oregánó ráadásul az apró levelein lévő szőrökkel foglyul is ejti az apró nedvszívó kártevőket. A paszternák legjobb cimborája mégis a retek, hiszen gyökerei sekélyek és már azelőtt kiesszük az ágyásból, mielőtt a paszternákmag kipattanna a burkából. A paszternák alapesetben hosszú, erős gyökereket növeszt, erre oda kell figyelnünk betakarításkor és egy megfelelő szerszámmal, például ásóvillával, lazítsuk meg körülötte kellőképpen a talajt, hogy ne törjön el a gyökér.