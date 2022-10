Élete egyszerre volt fényűző, pompás, ugyanakkor tragikus, személye nem véletlenül foglalkoztat sokakat a mai napig. A róla készült 1955-ös tévésorozat könnyedebb, tradicionálisabb formában járta körbe a szépséges uralkodó történetét, míg a Fűző igyekezett más aspektusát megragadni sorsának. Látatlanban a tavalyi Spencerre emlékeztetett az alapfelütése, mely mindenképp jó ómen...

Sissi (Vicky Krieps) betöltve negyvenedik életévét kénytelen szembesülni egyre problémásabbá váló mindennapjaival. Hiúságából fakadóan zavarja halványuló szépsége, a császárral való kapcsolata megromlott, s a közéletbe, politikába sem tud már úgy belefolyni, mint egykoron. Minden erejével azon van, hogy megtalálja az élet apró örömeit, de testi és lelki frusztráltsága egyre inkább eluralkodik rajta. A bevezetőben nem véletlenül vontam párhuzamot a Fűző és a Spencer közt. Marie Kreutzer műve, akárcsak Pablo Larraíné, szabadabban kezeli az uralkodó életét, nem klasszikus biográfiaként működik, csak egy szakaszt mutat be, ráadásul abba is belesző fiktív elemeket. Így aki életrajzi alkotást vár, csalódni fog, holott Kreutzer filmjének pont elemeltsége adja a savát-borsát.

A Spencerben remekül működött az empátia kialakítása Diana hercegnővel, érezhető volt a királyi család részéről ránehezedő mázsás súly, s helyenként horrorba illően nyomasztó érzés fogta el a nézőt. A Fűző is hasonlóval próbálkozik, annyi különbséggel, hogy Sissi nehezebb jellem, így azonosulni sem túl egyszerű vele. Talán ez a legnagyobb probléma a filmmel, a rendező hiába ügyel a részletekre, nincs meg az érzelmi kapocs. A főhős lázadó tinédzserként viselkedik, kívánatossá akarja tenni magát, unja a szürke hétköznapokat, teljesen belefásult a császárné szerepébe.

A cselekmény közel egy évet ölel fel, s noha a tempó komótos, érdekes figyelni, miként változnak a dolgok. Kreutzer nagy hangsúlyt fektet a vizualitásra, mellyel ad egyfajta kettősséget az összképnek. A helyszínek egyszerre reflektálnak a modern korra, míg máskor korhűséget sugároznak. Remekül sikerült kontrasztba állítani a fényűzést a lepusztultsággal, a csillogást a fakósággal, hogy az egészet körbefogja a mulandóság. Érzelmileg azonban továbbra sem tud berántani az élmény, és ennek semmi köze ahhoz, hogy férfi vagy nő-e a néző. A Spencerben vagy akár Yorgos Lanthimos A kedvencében is akadtak azonosulási pontok, itt viszont éreztem némi távolságtartást. Az utolsó harmadra változott csak meg a véleményem, ahol Kreutzer tudatosan felépített sztorija igazán hatásossá és fajsúlyossá válik.

Az út, ami felé haladunk, nyilvánvalónak tűnik, mégis kérdéses, meg merik-e lépni. Végül érkezik a gyomros, a bátor, erőteljes epilógus, mely tökéletes keretbe foglalja a főhős kálváriáját. A Fűzőre rá lehet sütni, hogy újabb modern, feminista köntösbe bújtatott kosztümös dráma, de én egy percre sem éreztem ezt. Attól, hogy nő a főszereplő, még nem lesz valami automatikusan feminista, az pedig remek húzás, hogy egy uralkodó olyan problémákkal szembesül, melyek megtalálhatóak egy átlagember életében is. Vicky Krieps már sokszor bizonyított, többek közt a Fantomszálban, most újfent megmutatja, mennyire sokoldalú és izgalmas színésznő. Aki egy minden ízében történelmi hitelességre törekvő szimplább kosztümös filmre vágyik, valószínűleg csalódni fog, de a Fűző ettől csak izgalmasabb lesz. Viszont többet láttam volna Sissiből akár anyaként, de a szolgálóival való kapcsolatát is lehetett volna mélyíteni. Így is különleges és emlékezetes darab, de például a Spencerhez nálam nem volt képes felérni.