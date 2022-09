Keserű a szám, az életem is az.

Nem terem számomra, sem babér, sem vigasz.

Az utam zsákutca, másfelé kell menni, különben jönni kell. Jönni, de temetni.

Klaus a Buena Vista Social Clubot érezte a legelviselhetőbbnek azon a májusi reggelen. Hideg volt, talán ha 5 fok lehetett, és víz mindenütt. Hideg pocsolyák, nyirkos ruhák, szürke felhők, ború, és csend. Ez utóbbit viselte a legrosszabbul. Akkor már inkább a kubaiak. Rosszkedvű volt, és magányos. Gumicsizmát húzott és kitámolygott a Pusher Streetre. Az utca ugyan aszfaltos volt, de sáros. Legalább 30-40 éve nem újította fel a város. Már nem is fogja, nem az övé. A környék úgy nézett ki, mint egy lerobbant kültelek és egy laktanya keveréke. Indián táborra is emlékeztetett a sok szőttes, függöny, az ajtók előtt, és az olajoshordókban égő tüzek sokasága. Klaus, a német bevándorló még '71-ben, szinte az alapítókkal érkezett Christianiába. A szabadságot kereste, nem akart hinni a hippikorszak végében. Elfoglalták az Amager szigeten a régi katonai barakkokat, és éltek törvényen kívül, szabad szerelemben, a fűből és a segélyből.

Christiania Forrás: Shutterstock

Kezdetben mindenkinek tetszett, még a városlakóknak is, mert úgy éltek, ahogy az emberek is szerettek volna, csak éppen nem mertek. Aztán terhes lett a túl sok szabadság. Klaus Hamburgból sok időt töltött a gitár megtanulásával. Úgy érezte, ez kell a valódi felszabaduláshoz, hogy tényleg laza és könnyed legyen. Végül ezt is unni kezdte, pedig a fű, a gitár, a kommuna, a dacolás a hatósággal, a nyárspolgárok rajongása egy szabad, független férfi alakját rajzolta ki. A gondolatai mégis mindig a gondok, bajok körül jártak. Vagy a szomszédai zavarták, vagy az egészsége vacakolt, vagy megélhetési gondjai voltak. A telep is megváltozott. Mindenféle szélsőséges eszméket hirdető munkakerülők költöztek be a „városba”. A Pokol Angyalai Bullshitter csoportja „ellenőrizni” akarta a drogpiacot. Lövöldözések, gyilkosságok. Ez már nem Christiania, a Szabad Város volt, a kommuna Koppenhága közepén, hanem a pusztulás terepe, az égő Róma. Hogy pénzük legyen, turistakiadványt szerkesztettek az évi egymillió látogatónak. Képeket és nyakláncokat árulnak, és alapítványuk van. A bevételből elkezdték megvásárolni a földet, amin élnek. Tényleg mint az indiánok egy rezervátumban. Ott a szerencsejáték, itt a THC volt a koncesszió.

Ez nem élet, ez gondokkal teli kirakat. Mivé lett a világ, hová az ő világa?! Vagy mindig ilyen volt? Hogy nem vette észre?

A puritán kávézóban óriás graffiti Che Guevaráról, bádog asztalok, raklapból ácsolt székek. Visszautasította a kávéhoz kínált spanglit, leült a hangárból kialakított barátságtalan kocsma egy szélső asztalához, és írni kezdett. Angol balladákat olvasott az este, amolyan entellektüel pózból, de valahogy valóban megérintette a forma és a tematika is. Úgy érezte, az ő élete is balladába kívánkozik, és meg is tudja írni. Papírra vetette a fenti sorokat. Ennek 30 éve, azóta mindennap ír. Ha meg kell élni, hát bohóckodik a látogatóknak. Néha nevetnie kell, szinte várja a banánt. Nem használ szert, reggelente még fut is a telepen. Ha valaki közeledik, szívesen beszélget, ha nem, akkor olvas. És ír, ír rendületlenül.

A születésnapján, ezen a másodikon, minden évben felolvasást tart a verseiből, ilyenkor mindenki a vendége. Kleinbürgernek hívják a háta mögött, és köztudott, hogy megőrült. Elfüvezte az eszét, van ilyen. Főképp mikor egyedül üldögél a háza előtt és a semmibe mosolyog, olyankor egyértelmű, hogy a fű is lehet veszélyes. Klaus ezen is csak mosolyog, és papírt vesz elő, meg ceruzát. Ceruzát. Hát ki használ már ilyet?!

Dr. Gedeon Zoltán

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Klaus megtalálta tehát élete értelmét az írásban, így vált derűs, önmagával harmóniában élő emberré, aki rendszeresen átéli a tökéletes élményt, áramlatot, flow-t. Olyankor az órák csak pillanatoknak tűnnek, kedvenc tevékenysége mindent felülmúló kellemes érzéssel tölti el, különleges állapotba hozza. A flow fogalmának megalkotója a magyar-amerikai Csíkszentmihályi Mihály (1934-2021) pszichológus. Több évtizedes kutatások után dolgozta ki elméletét, amely egyre ismertebbé válik világszerte a laikusok körében is.

– Elmélete szerint csak az vezet a boldogsághoz, amit az ember önmagáért csinál, azért, mert jó. Nem azért, mert el akar érni vele valamit, és nem azért, mert ez sokak elvárása – mondta dr. Gedeon Zoltán. – Érdekesen egybecseng ez Viktor E. Frankl osztrák neurológus és pszichiáter véleményével, aki egyik könyvében leírta a koncentrációs táborban megélt tapasztalatait, s arra az álláspontra jutott, hogy mindenfajta létezésben, még a "leghitványabb" életben is lehet értelmet találni. Szerinte a boldogságot nem lehet direkt keresni. Valamit alkotni kell, ami erőfeszítést igényel, és a boldogság mellékesen megjön. Csíkszentmihályi Mihály mutatott rá arra, hogy az elme, ha magára hagyják, a problémákon kezd merengeni, mert a normál funkciója ezek elhárítása. Ez a káosz keserves, nehéz elviselni, olyannyira, hogy mindenképpen el kell tüntetni, ha mással nem, televízióval. A külső inger ugyanis elnyomja a gondolkodást. Igaz, így az ember egy befolyásolható, önállótlan lény marad, a szabadság teljes hiányával. Ha azonban konkrét és reális célokat tűz ki maga elé, erőfeszítéseket tesz a megvalósításuk érdekében, figyelmének teljes összpontosításával, annyira belefeledkezik az adott tevékenységbe, hogy megtapasztalja az áramlatélményt, a belső szabadságot, ki tudja tágítani a határait, s ilyenkor minden probléma eltűnik. Sportolóknál, művészeknél gyakori jelenség ez, de teljesen hétköznapi elfoglaltságok is eljuttathatják az embert ebbe az örömteli állapotba.

Az összpontosítás a feladatra és a cél felvázolása alapvetően fontos. Célnak bármit kijelölhetünk, de a kihívás nem lehet túl magas, és túl alacsony sem, mindig optimális szintre kell helyezni. A flow-élmény jellegzetessége, hogy azonnali visszajelzéssel szolgál az ember számára, rögtön tudjuk, hogy amit csinálunk, mennyire csináljuk jól. S a lécet egyre magasabbra kell tenni, másképp elmarad a flow, ami a jutalom egyben.

S visszatérve az eredeti kérdésre, ez maga a boldogság? Csíkszentmihályi szerint amikor flow-állapotban vagyunk, nem vagyunk boldogok, mert a boldogságérzéshez a belső állapotunkra kell figyelni, ami elterelné a figyelmet az előttünk álló feladattól. A muzsikusnak, ha egy nehéz darabot játszik, csak utána van lehetősége visszatekinteni a történtekre, s akkor eláradhat benne a kivételes élmény miatti hála - és boldog lehet, írja a pszichológus Az öröm művészete című könyvében, hozzátéve: ám boldogok flow nélkül is lehetünk, például passzív pihenés közben. Ez a boldogság viszont törékeny, nagyban függ a külső körülményektől. Ezért állítja a neves professzor, hogy a teljes belefeledkezés egy-egy tevékenységbe inkább vezet a kivételes élet felé, mint a boldogság állapota.

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

