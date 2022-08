Magamba szippantom az ózondús, kellemes illatú levegőt, melynek petrichor a tudományos neve. A görög eredetű kifejezésben a petros jelentése kő, míg ichor az istenek vére. Tudományos kutatások igazolják, hogy a jelenség sok depressziós és szorongó ember számára is elhozza a megkönnyebbülést. Nem úgy a főn szél (ezt nevezik bukószélnek is), mely nemrégiben az Alpok felől érkezett hozzánk, ám csapadékát – a rá jellemző módon – a hegyek túloldalán hagyta, így nekünk csak a száraz melege jutott.



A kertben a gyep végre új erőre kapott, kizöldültek a sárguló foltok. Most már szép zöld marad az első fagyokig. A zöldségeknek is láthatóan jót tett a nedvesség, egy ideig nem kell megint csapvízzel öntözni őket. A kerti növények az elmúlt hetekben igencsak megsínylették az extrém szárazságot, locsolás nélkül semmire sem mentek volna. De a fákon is észrevehető nyomokat hagyott a csapadékhiány. Eztán már, a sokadik hőséghullám levonultával talán nem tér vissza a szűkös időszak.

Jóval húsz fok alattiak a hajnalok, kellemesek a nappalok. A magyar tengernél és az Adrián már utószezoni szállásdíjakkal számolnak, ami ugyancsak a nyár végének a közeledtét jelzi. Küszöbön áll az évszakváltás, ami a költők és zeneszerzők ihletője. A rádióban hallom a francia dalt: Hulló falevél (Les Feuilles mortes). Ki tudja, hányadszor keresek rá a YouTube-on? Megunhatatlan, örökzöld sláger. Nem mai dal, a magyar származású Joseph Kozma a második világháborút követően komponálta Jacques Prévert francia költő versére Párizsban, ahova a zeneszerző Hitler elől menekült. Szívbe markolóak a dal lágy moll akkordjai, amelyek időnként átcsapnak disszonáns szeptimbe. Azon kapom magam, hogy időnként önkéntelenül dúdolgatom: „Hervadt falevél hullt a fáról, / S elvitte őt az őszi szél, / Mégis minden este visszavárom, / Mert szívem csak őérte él.” Az igazi persze sokkal szebben hangzik Yves Montand, Edith Piaf vagy Juliette Gréco előadásában. A sanzonból több mint hatszáz változat született a világ minden nyelvén.





Átmenet a nyárból az őszbe. Sokan ez elmúlással párosítják, ahogy erre Arany János is utal Toldi estéje című elbeszélő költeményének bevezető soraiban, a főhősre célozva metaforikusan: „Őszbe csavarodott a természet feje…” De nemcsak az elmúlás szinonimája a harmadik évszak. A másik költőóriás, Weöres Sándor meglett kora ellenére az újjáéledést látta meg benne. Ezt írta, midőn izzó szerelemre lobbant a nála jóval fiatalabb, 24 éves múzsa iránt: „Őszi éjjel / izzik a galagonya / izzik a galagonya /ruhája.”

Az évszakváltás nemcsak líra és zene, komoly biokémiai folyamat is. Növénytanban jártas ismerősöm szolgál magyarázattal arra, mi is zajlik ilyentájt a természet vegykonyhájában. A fotoszintézisből indul ki, amiről iskolás­korunkban azt tanultuk: a növény a szén-dioxidot és a vizet oxigénné és szénhidrátokká alakítja át, miközben a klorofil nem engedi érvényre jutni a vörös és sárga pigmenteket, amelyek később, ősszel kerülnek előtérbe, amikor kevesebb a napsütés és csökken a hőmérséklet. A smaragdzöld színt a klorofill adja a leveleknek, amelyek tisztítják a levegőt, termelik az áldásos oxigént.



A növények leveleiben más pigmentek is vannak. Így például a karotin, amely a sárgulás okozója, mint például a nyírfa vagy a sárgarépa esetében, de említhetném a hosszú életű Ginkgo biloba (páfrányfenyő) koronájának őszi aranyló színpompáját is. E lombhullató növény leveleit ősidők óta gyógyászati célokra használják. És ez a fa egyedüliként élte túl a hirosimai atomtámadást, miközben körülötte minden más elpusztult. Van még egy festőanyag: az antocianin, amely az élénkvörös, lilás színeződésért felel. Ennek köszönhető az érett alma pirossasága, a szőlő egyedi, lilás-kékes vagy a vadszőlő ciánvörös (piros) levele.



Extrém forróság bizonyára már nem lesz az idén, legalábbis tartósan nem. Jöhet a vénasszonyok nyara, ám az igazán elviselhetőnek tűnik – a korábbiakhoz képest mindenképp. Nem úgy a lehetséges végletek augusztus utolsó dekádjában. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet, 41,7 fokot Békéscsabán regisztrálták 2000. augusztus 21-én. Zalaegerszegen a minap 36-37 fokot mutattak a hőmérők. Ugyanakkor a másik véglet: Nagykanizsán 1980. augusztus 25-én fagyponthoz közeli, 1,5 fokot mértek a hajnali órákban.





A levélhullás oka nemcsak a kevesebb napfényben és a rövidülő nappalokban keresendő. Nem is pusztán a hűvösebb időben és a reggelente már megjelenő páraködökben vagy a talaj kihűlésében. Tény ugyanis, hogy a meleg környezetbe, fűtött üvegházba helyezett facsemeték is, amelyeknek nem kell felkészülniük a hidegre, levetik lombjukat. Ez arra utal, hogy a jelenség nem annyira az évszakok változásával és a téli felkészüléssel függ össze, hanem a fák és cserjék évente ismétlődő életciklusának fontos része. Azt hihetnénk, hogy a trópusokon, a kiegyensúlyozott hőmérsékleti és csapadékviszony közepette nincs levélhullás. Pedig van, mégha nem is minden évben és mindig azonos időszakban. Igaz, a nyugalmi periódus ezeken helyeken csak rövid ideig, néhány hétig tart. A fák és bokrok ott is levetik elhasznált ruhájukat, amely a továbbiakban csak ballaszt, fölösleges teher lenne számukra.



Mifelénk is vannak olyan növények, amelyek télen is zöldek maradnak. Ezek a tűlevelűek, a fenyőfélék, aztán a cédrus, a tuja, a ciprus, a puszpáng vagy a babérmeggy, amelyek alkalmazkodnak a hideg időjáráshoz. Az egyetlen tűlevelű, amely télire megválik koronájától: az asztalosok és ácsok által kedvelt, belül szép rajzolatú vörösfenyő. Természetesen az örökzöldek is megújítják koronájukat, de ez a folyamat fokozatosan, szinte észrevétlenül megy végbe, kettő-négy év alatt. Erről tanúskodik az idők során alattuk összegyűlt avarréteg, amely savas kémhatású és igen lassan bomlik le.

Az év egyik legszebb és legfényesebb időszaka elé nézünk. Előttünk az aranyló ősz, amely az erdők mellett a városi parkokat is megszépíti. Az utcai fasoron látom, hogy az óvodások máris gyűjtik a hulló faleveleket.



Keserédes csoda, a természet körforgásának méltóságteljes megnyilvánulása, ahogy hamarosan aludni térnek a fák, a cserjék, a bokrok. Szó sincs azonban egyszeri, megmásíthatatlan elmúlásról. Az ősz segíti az élővilág áthangolódását a nyáriból a téli üzemmódra. A pihenés, a regenerálódás kertjeink díszeinek és haszonnövényeinek is kijár, hogy tavaszra ismét kirobbanó formába kerülhessenek. A mostani időszak persze alkalmas a szemlélődésre, amelybe netán melankólia is vegyülhet, hiszen megint elmúlt/elrohant egy nyár.



Napnyugtakor kiülök a Jánkahegy oldalába, s onnan „nézek szerteszét”. A túloldali domb mögött és Alsóerdő felől vörösre festi az eget a lenyugvó nap koronája. Ez pedig a népi regula szerint erős szelet sejtet. Továbbra is Petőfivel szólva: hallgatom a fák lehulló, kósza leveleinek lágy neszét. Ez már a kezdődő ősz, amely eztán bontakozik ki majd teljes pompájában, ami a színek kavalkádját hozza magával. Lehetetlen nem látni ebben a pompát. Az évszakot, amely nem feltétlenül szomorúságunk okozója. Letargiánk, levertségünk inkább csak a tavasz hiányára utal a lelkünkben. Ahogy egy másik szólás tartja: A tél egy rézkarc, a tavasz akvarell, a nyár olajfestmény, az ősz pedig mindegyik mozaikja.

Az pedig nagyrészt rajtunk múlik, milyen lesz számunkra az ajtónkon ismét kopogtató ősz: mélabús, unalmas vagy szemet-lelket gyönyörködtetően bájos.

„Az ősz egy második tavasz, amikor minden levél virággá változik” (Albert Camus)