A D-vitamin hatása az emberi szervezetre

A D-vitamin jelenléte elengedhetetlen ahhoz, hogy szervezetünk egészséges legyen, hiszen segíti a kalcium beépülését a csontokba, de izmaink teljesítményét is növeli. Emellett fontos szerepet játszik a hormonok működésében, sőt a vérnyomás szabályozásában is részt vesz. Immunrendszerünk sem tud a maximális védelemmel működni, ha D-vitamin-hiányunk van. Télen például segíti a meghűlés és influenza elleni védekezést, de általánosságban támogatja a nyiroksejtek és kórokozó-ellenes fehérjék termelődését is.

A D-vitamin hiányát testünk egyértelműen jelzi, ilyenkor fáradékonyabbak, stresszesebbek lehetünk. Hosszú távú hiány esetében pedig csontritkulással vagy fogaink romlásával is szembenézhetünk, de a diabétesz kialakulásának az esélye is megnövekszik.

Miért kell pótolnunk nyáron is?

Egy felnőtt ember D-vitamin-szükségletét a naponta félóra napsütésben eltöltött idő fedezni tudja, emellett a táplálkozásunkkal is viszünk be minimális mennyiséget. Azonban rohanó életmódunk miatt sokszor még nyáron is kiürülnek a D-vitamin-raktáraink. Ennek legfőbb oka, hogy túl sok időt töltünk a négy fal között vagy ingázva az autóban, ugyanakkor keveset a szabad levegőn, napsütésben.

Ráadásul vannak olyan élethelyzetek, amikor szervezetünk a nagyobb igénybevétel miatt extra D-vitaminra is szomjazik: várandósság és szoptatás alatt vagy idősebb korban még fokozottabban kell figyelnünk. De a legkisebbek esetében sem utolsó szempont a D-vitamin-pótlás, ezt megtehetjük például a csepp formában adható készítményekkel. Ennek rendszeres szedését egészen a gyermek egyéves koráig javasolják, hiszen a csecsemőket ilyenkor még védeni kell a közvetlen napfénytől.

A kevésbé napsütéses hónapokban – novembertől márciusig – biztosan kelleni fog a plusz D-vitamin, de akár a áprilistól szeptemberig is előfordulhat, hogy hiány lép fel belőle szervezetünkben. Ha munkánk a zárt térben történik – és nap közben is csak néhány percet vagyunk a szabadban –, akkor a szervezetünknek nem lesz ideje feltölteni a D-vitamin-raktárait. Ezt kivédhetjük tudatosan beiktatott napozóidőkkel – persze a megfelelő fényvédelem mellett –, vagy napi egészségügyi sétákkal is. Az is tökéletes, ha a hazafelé tartva a tömegközlekedésről egy-két megállóval hamarabb szállunk le, és gyalogolva tesszük meg a fennmaradó távot!

Hogyan pótoljuk?

A napon töltött idő növelése mellett több alternatívánk is van a szervezetünk plusz D-vitaminhoz juttatására. Kézenfekvő megoldás az étrend-kiegészítők rendszeres szedése. Figyeljünk arra, hogy élethelyzetünknek, korunknak és az évszaknak megfelelően mennyi D-vitaminra van szükségünk, e szerint válasszuk ki a megfelelő típusú készítményt! Egyes ételek is tartalmaznak ebből a hasznos vitaminból: ilyen a gomba, egyes tengeri halfélék, de a marhamáj, a tojássárgája és a tejtermékek fogyasztása is ajánlott, ha hozzá szeretnénk jutni.

Az energikus, kiegyensúlyozott mindennapokhoz elengedhetetlen, hogy a D-vitamin-raktáraink fel legyenek töltve – különösen, mivel rohanó életmódunk sokszor nyáron is a négy fal közé szorít minket, napsütés ide vagy oda. Éppen ezért a legmelegebb hónapokban is tudatosan oda kell figyelnünk a vitaminpótlásra. Tegyünk egy félórás sétát nap közben, biztonságos időben feküdjünk ki a sugarak alá, szedjünk megfelelő étrend-kiegészítőt vagy együnk D-vitaminban gazdag ételeket! Így egykettőre pótolhatjuk ezt a fontos vitamint szervezetünk egészsége és immunrendszerünk erősítése érdekében.