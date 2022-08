"2022. augusztus 20-a reggel előre megtervezve elmentünk 4 napra férjemmel a Szerdahelyi-tóra. Rendszeresen járunk erre a helyre, mert a tulaj, Rádi Csaba nagy odafigyeléssel rendezi a halakat és a tó körüli rendre maximálisan odafigyel. Nagyon kedves a kiszolgálás részéről, és nagyon finomakat lehet ott enni! A ország egyik legjobb pizzája itt van. Tehát nincs hiány semmiből!

Első nap az idő még a kedvünkre és halak kedvére volt. Több kárászt, keszeget fogtunk, és néhány ponty is a horgunkra akadt. Finomszerelékkel horgásztunk, mint ahogy már korábban is, de hogy ekkora halakra, mint amiket fogtunk a harmadik nap szürkületében, még nem volt példa!

Harmadik nap este egy egész napos eső után a part előtt megbillentette az úszómat valami, melyre felugrottam a horgászszékből, ami már amúgy is kicsit vizes volt. Ide-oda lökdöste, azt gondoltam, valami kishal böködi, mert túl nagy neki a kukoricaszem. Egyszer csak lekapta a botot a villáságról, ami a felszerelést tartotta, térdre ugorva, majdnem hasra esve elkaptam és fél órát fárasztottam, hogy a szákomba kerüljön.

Egy gyönyörű amúr volt, ami sunyimódon a lábunk előtt elúszott és úgy vette fel a partszélben a csalit. Megfogtam! Rádi, a tulaj segített megmérni, pont a másik parton tartózkodott. Férjem (Cápa), nem tudott segíteni, mert pont egy 12 kg-os pontyot fárasztott, ami nem adta meg magát!

Forrás: Belső-Horváth Tímea / Olvasó

12 kg volt az amúrom súlya. Hatalmas volt. Egyedül emeltem ki a szákkal, az adrenalin adott erőt!

Nem telt el fél óra, szépen elvitte valami az úszót, de nem sietett, kicsit mogorván elsunnyogott 2-3 méterre tőlem, azt gondoltam egy kárász, hamar ki is veszem a tóból. Nem így lett! Nem akart a partra jönni. Megindult, mintha puskából lőtték volna ki! Már hólyag nőtt a kezemre, fájt is, de ezt akkor is kiveszem – gondoltam.

20 perc fárasztás után megláttam a farokúszóját, ami gyönyörű narancssárga volt. Nem lehet más, mint ponty. Kis időre rá férjem, Belső István minden botját kivéve odajött segíteni megszákolni, mert az nem ment volna egyedül. Mint utólag kiderült, egy 15,80 kg-os pontyot fogtam, ami életem hala eddig. Remegett mindenem, de megfogtam.

Ezúton is köszönjük Rádi Csabának és kedves feleségének a lehetőséget! Amint lehet megyünk ismét, csak ajánlani tudjuk mindenkinek! Családias környezet, barátias, kedves kiszolgálás. Tisztaság!"