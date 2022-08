A körtefák eredetileg lehetnek 12-, vagy akár 20 méter magas óriások, élhetnek akár 250 évig is, nem véletlenül tekintették az ókori kínaiak a halhatatlanság szimbólumának. A fája a fafúvós hangszerek népszerű alapanyaga, művészlelkű fafaragók is szívesen dolgoznak vele, mert ellenáll a vetemedésnek, nem szilánkosodik, konyhai eszközöket, például keverőkanalakat még ma is készítenek belőlük. A fa koronája kupolás alakú, az ágain a gallyak gyakran tüskések, a kérge szürkésbarna, kis négyzet alakúra töredezett. A levelei hosszú szárúak, változatosan oválisak vagy hegyesek, a szélei fogazottak, tavasszal világoszöldek, ősszel aranyszínűvé majd feketévé válnak. A virágai fehérek és fürtökben nyílnak, dekoratív bokrétává változtatva a fát. A gyümölcsök hosszú száron nőnek, édes, szemcsés húsúak.

A világon több mint 3000 körtefajta ismert, Süsü, a magyar gyerkőcök kedvenc egyfejű sárkánya köztudottan a vadkörtét (Pyrus pyraster) szerette, pedig szeptemberben és októberben érő termése kövecses húsú és eléggé fanyar ízű. Termése fontos vadtáplálék, de éretten, főleg aszalva emberi fogyasztásra is alkalmas, a friss gyümölcsből préselt lé kellemes aromájú szörp, túlérett, szottyosodott, megbarnult termésből kitűnő pálinka főzhető - már a honfoglaló őseink is gyűjtötték. Gyógynövényként is ismert, drogja, szárított levele arbutin tartalma miatt kiváló fertőtlenítőszer. Egész Európán megtalálhatók, szőlőhegyeken, régi kertekben, erdőszéleken, vasútpartokon és pusztákon virul, magról könnyen terjed - gondoskodnak róla a körtét kedvelő madarak. Létezik magyar vadkörte (Pyrus magyarica) is, az endemikus fajt 1960-ban azonosították, nagyon ritka és védett faj.

A virágoknak állítólag szimbolikája is van: a körtevirágé a szeretet

A termesztett körte szülője a Pyrus communis, amelyet általában európai vagy közönséges körtének neveznek, a kedvelt körték nagyobb része ebből a fajtából származik. Nem öntermékeny, a keresztbeporzás érdekében két vagy több fajtát telepítsünk egymás közelébe - a korai, középérésű és késői fajták ültetése több hónapra meghosszabbítja a körteszezont, nyár derekától ősz végéig elláthatjuk friss gyümölccsel a családot. A körte az ötödik leggyakrabban fogyasztott gyümölcs, nem véletlenül, hiszen finom íze mellett kiváló élelmi rostforrás, garantálja az egészséges bélmozgást. Alacsony kalóriatartalmú, magas az E-, a B1-, B2-, B6-, és a C-vitamin tartalma, gazdag ásványi anyagokban és nyomelemekben (kalcium , foszfor, magnézium, réz), bővelkedik káliumban is, aminek köszönhetően jó vízhajtó és vérnyomásszabályzó tulajdonságú. Számos fenolos, antioxidáns vegyületében köszönhetően hozzájárul a rákos megbetegedések, a cukorbetegség és az elhízás megelőzéséhez. A népgyógyászok szerint kitűnő sóoldó és savtalanító hatású, ezért ajánlják köszvény, reuma és vesekő kezelésére. Egy svéd természetgyógyász körtekúrával gyógyítja az epebetegeket - 8 napon át csak érett, lédús körtét ehetnek - a kúrát gyógyteákkal, gyógyfürdőkkel egészítik ki.

Bár a körte héja sok vitamint tartalmaz, a szakemberek ajánlják, hogy a vásárolt körtéket a termesztésük során használt nagymennyiségű rovarirtó szerek miatt hámozva fogyasztjuk. Szerencsére a saját termesztett gyümölcs esetében nem kell ettől tartanunk. A körte kényes gyümölcs, bio-módon megvédeni nem könnyű feladat, a legegyszerűbb módja ez esetben is a megelőzés. A gyümölcsben is érvényesül a szabály, hogy az életerős, jó kondícióban lévő fák sikeresebben ellenállnak a betegségeknek, mint a sovány talajban senyvedők. Az erdő fáinak persze könnyű, nem akarják angolparkká takarítani a környezetüket, a lehullott levelek avarrá állnak össze, komposztálódnak, táplálják a fákat. Az egészséges leveleket mi is nyugodtan a fák alatt hagyhatjuk, vagy ha muszáj összegereblyézni - mert például hogy nézne ki tőle az udvar - komposztáljuk, az abból készített bio-trágyalével pótoljuk az avar nélkül maradt fák táplálékát. Persze a lehullott falevél is csak akkor maradhat a fa alatt, ha az egészséges.