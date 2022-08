S ha már a Bibliánál tartunk: Ádám és Éva, az első emberpár esetéből úgy tudjuk, miután ettek a tudás fájának gyümölcséből, rögtön "felnyíltak szemeik", rádöbbentek, hogy meztelenek és fügefalevélből készítettek maguknak ágyékkötőt. A görög mitológiában viszont Dionüszosznak, a termékenyég istenének fája, tudományos neve: Ficus carica a görög sykos szóból ered, a carica az Égei-tenger partján fekvő, Kis-Ázsiához tartozó vidék nevére utal, a görögök szerint ott van a füge őshazája. Az egyik legrégebben termesztett gyümölcsfa, az American Botanical Council kutatásai szerint megelőzi a gabonafélék közül többek között a búza és az árpa háziasítását is. Többszárú, lombhullató szubtrópusi cserje, az eperfafélék (Moraceae) családjába tartozó Ficus nemzetség több mint 1400 ismert fajának egyike.

A fügefa szép formájú, nagy leveléből készített magának ágyékkötőt Ádám és Éva a Paradicsomban

Forrás: Fincza Zsuzsa

Családunk első fügefáját közel 20 évvel ezelőtt ültettük, egyszerű, nyár végén érő, nem túl nagy gyümölcsű, de ízletes fajta. Megpróbáltam fává nevelni, de a következő kemény télen tövig elfagyott. El is sirattuk, de aztán tőből kihajtott és szebb lett, mint valaha, azóta hagyom, hogy bokorként kedvére kibontakozzon. Tavasszal mérsékelten metszem, teljes visszametszésével elveszítheti a termést, ami csak a kétéves, letermett ágakból fejlődő egyéves vesszőkön nő. A másik, a már júliusban érő fügenövendéket életerős sarjként kaptam, napsütötte, fagytól jól védett klassz helyet találtam a számára, s 3 év gondos nevelgetés után már megajándékozta a családot az első termésével. Azóta a két cserjének köszönhetően júliustól szeptember végéig folyamatosan friss füge kerül az asztalunkra. Bár már hetekkel előtte készülünk rá, először mégis mindig a darazsak veszik észre, ha érni kezd. A rigók is szeretik, nem sajnálom tőlük, szerencsére jut is, marad is...

A fügetermés nem egy virágból, hanem nagyszámú, egymáshoz kapcsolódó parányi virágok alkotta virágzatból fejlődik ki. A közös vacok kehelyszerűen bemélyed, csak a csúcsán marad egy keskeny nyílás. A fiatal fügékben középen nagy üreg alakul ki, ami éretten kitöltődik

Forrás: Fincza Zsuzsa

A füge egyik legértékesebb gyümölcsünk, jó forrása az oldható és oldhatatlan élelmi rostoknak. A teljes rosttartalom körülbelül 28 százalékát kitevő oldhatók csökkentik az alacsony sűrűségű lipoprotein (LDL) koleszterinszintet, s mivel lassítják a táplálék áthaladási sebességét a bélben, segítik fenntartani a vércukorszintet. Két nagyobb érett füge, vagy 4 aszalt nagyjából 12 gramm élelmi rostot biztosít, ami egy átlagos testsúlyú felnőtt számára ajánlott napi 25-30 grammnak majdnem a felét jelenti. Fehérjekészlete nagy mennyiségben tartalmaz aminosavakat, aszparaginsavat és glutamint. A fügében található domináns bioaktív vegyületek közé tartoznak a fenolok, a fitoszterolok, antocianinok és szerves savak, amelyek erősítik a gyümölcs antioxidáns aktivitását. Tartalmaz gyulladáscsökkentő, ödémaellenes és citotoxikus hatású kumarinokat, valamint számos illékony vegyületet, ezek biztosítják egyedi ízét és illatát. Nagy mennyiségű kvercetinkészletének köszönhetően jó gyulladásgátló tulajdonságokkal rendelkezik és fontos szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. A legújabb tanulmányok megerősítették, hogy a fontos bioaktív vegyületeknek a legmagasabb szintje a füge héjában található, magyarán: együk héjastól a fügét (is). Ásványi anyagok közül bőséges a készlete káliumból, kalciumból, foszforból, vasból, nátriumból, bővelkedik A-, B1-, B2-, B3- és C-vitaminban. A fügefa levele és gyökere koleszterinszintet csökkentő szterolokat, konkrétan triterpéneket tartalmaz. A fügefa húsát, pépét, levelét, gyökerét és latexét India és Kína hagyományos orvoslása ősidők óta medicinaként használja. Az európai népgyógyászat emésztési problémák kúrálására, görcsoldásra, gyulladáscsökkentésre, a látás javítására, az asztma enyhítésére, a szív- és érrendszeri problémák, bizonyos rákos megbetegedések (például vastagbél- és tüdőrák) kezelésére, a vércukorszint fenntartására javallja. A füge tejnedvét kelések és szemölcsök kezelésére használják, a fügekrém segíthet megőrizni a bőr egészségét, csökkenti a pattanásokat, enyhíti a ráncokat.

Először mindig a darazsak veszik észre, hogy érni kezd a füge

Forrás: Fincza Zsuzsa