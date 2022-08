– Augusztus 19-én nyílt meg ez a kiállítás gyöngyös és mézeskalács készítő szakköreink munkáiból, s a tárlat Szent István tiszteletének jegyében került a közönség elé. A tárgyak között látható Bősze Bernadett gyémántkirakó technikával készült, a Várszigeten álló Szent István kápolna mása, de ezt az épületet alkotta meg Horváth Endréné Marikanéni mézeskalácsból, sőt, ő még Zalavár címerét is megsütötte mézeskalácsból. A kiállítás kiegészült a közeli Zalakomárban élő Téczely Krisztián gyöngyös necc fejdíszeivel, amelyeket a környék falvaiban hordtak az asszonyok. Ezeket a gyönyörű holmikat részben ő gyűjtötte illetve készítette. Krisztián még fiatal, de nagyon tehetséges, az idén a XIV. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat debreceni kiállításán ifjúsági kategóriában első helyezést ért el – mutatja be a tárlatot Mohácsiné Haraszti Ilona, aki Zalaváron és Zalaszabarban közművelődési és közönségkapcsolati szakember, könyvtáros. Elmondja, hogy a gyöngyös és a mézeskalács készítő szakkör 2021-ben a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésével indult, melynek során országosan közel 3000 szakkör indításának támogatására volt lehetőség. A művelődési intézet felhívásának célja az volt, hogy a világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásait enyhítsék. Ehhez a felhíváshoz csatlakozott Zalavár is, ahol előszőr a gyöngyfűző majd az év elején a mézeskalács szakkör indult el.

Mohácsiné Haraszti Ilona bemutatja a kiállítást

Forrás: Győrffy István

– Nálunk Bősze Bernadett, Horváth Endréné, Mohácsi Nikoletta, Szabó Ildikó, Szabó Siklódi Zita, majd Wehofer Lujza csatlakozott szakkörökhöz. Büszkén állíthatom, jó kis csapat kovácsoldott össze, akikre nem csak itt, hanem más területeken is lehet számítani. Ezúton is örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy októbertől folytatódnak a szakköreink, melyek tárgya a csuhékészítés, a hímzés és a kosráfonás lesz – tette közzé Mohácsiné Haraszti Ilona.