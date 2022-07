Az ötezer-egynéhány méter hosszú alagút bejáratánál csúcs­időben számolni lehet a kocsisorok feltorlódására. Várakozás közben látjuk, épül a másik vágat, amely két év múlva készül el, s kiküszöböli a szembejövő forgalmat. Akik túra keretében megmászták a hegyet, állítják: lélegzetelállító panoráma nyílik a Krk, a Losinj és a Cres szigetre, továbbá a Gorski Kotar hegyeire, a Kvarner-öbölre, valamint az olasz és a szlovén Alpokra. Kivételesen tiszta időben a velencei Szent Márk tér kontúrjai is kirajzolódnak.

Pazini várbörtön, alatta a mély szakadékkal, amelyen át rejtélyes körülmények között szökött meg Sándor Mátyás Forrás: TZ Istria

A három oldalról tengerrel határolt földnyelv mértani közepe, Pazin (olaszul Pisino) felé vesszük az irányt. Innen a legtöbb autós megállás nélkül siet tovább az Adria partja felé, pedig a helynek komoly a magyar történelmi vonatkozása. Itt játszódik kamasz- és ifjúkorunk kedvenc olvasmánya, Jules Verne (magyarosan Verne Gyula) Sándor Mátyás (eredeti nyelven Ma­thias Sandorf) című kalandregényének nyitó kötete. A mű cselekményének középpontjában a magyar szabadságharc bukását követően kibontakozó összeesküvés áll. Sándor Mátyás erdélyi nemes és társai – Szatmár László gróf és Báthory István – az osztrák császári zsarnokság ellen szövetkeznek, de árulás áldozatai lesznek. A pazini várbörtönbe vetik őket, ahonnan a főszereplő csodával határos módon megmenekül. A francia szerző részletekbe menően ír a sziklaszirtre emelt erődről s az alatta tátongó 130 méter mély szakadékról. Ezen leereszkedve old kereket hősünk, s föld alatti vízfolyáson át jut el a 10 kilométer mélyen tengerbe nyúló fjordszerű Lim-csatornáig, amely mostanság az itt tenyésztett kagylóiról, halairól híres. Irodalomtörténeti források szerint 1883 őszén a szerző úgy kezdett a regény írásához, hogy személyesen nem járt a kérdéses helyen. Járt viszont más tengereken, családjával a Saint-Michel jachtján bebarangolta Málta partjait egészen a marokkói Tangier kikötőig. Az isztriai s azon belül a pazini részletek leírásában kortársa, Charles Yriarte idevonatkozó útirajzaira támaszkodott. Fényképeket a település egykori elöljárójától kapott, ezek alapján készültek a regény illusztrációi. A helyiek büszkék arra, hogy a francia író az ő kis településüket választotta regénye egyik kulcsjelenetéhez, ezáltal világszerte ismertté tette Pazint. Tiszteletük jeléül utcát neveztek el róla, sőt évente Verne-napokat tartanak június 26. tájékán, amikor 1867-ben Sándor Mátyás és társai kiszöktek a várbörtönből.

Az illusztráció szerint így ereszkedett le a börtön falán a három elítélt

Forrás: TZ Istria

Jól hangzó anekdota szerint a titokzatos hely Dantét (1265–1321) is megihlette: innét mintázta az Isteni színjáték első énekében a pokolba vezető utat, ahol minden belépőnek fel kell hagynia minden reménnyel. Ami bizton állítható: a költő és filozófus firenzei kiűzetése után megfordult Pólában, ezt meg is említi munkájában, így akár Pazinban is járhatott.

Hum, a világ legkisebb városkája Forrás: TZ Istria

Kimeríthetetlen az isztriai látnivalók listája. Még úgy is, hogy az ismertebbeket kihagyjuk, például a part menti Umag óvárosát a 13–15. századból, aztán a Porecsben található Eufrázia-bazilika bizánci műkincseit, avagy Rovinj hegyre kapaszkodó sikátorait. Nem is említve a világ hatodik legnagyobb, viszonylag jó állapotban megőrzött amfiteátrumát Pólában, amelyet egy lapon emlegetnek a római Colosseummal. Pólában egykoron a gladiátorok 20 ezer néző előtt vívták élet-halál harcukat, ahol manapság más tömegrendezvényeket tartanak – igaz, egyszerre „csak” ötezer nézővel, így nyaranta nemzetközi filmfesztivált – idén már a hatvankilencediket –, valamint hangversenyeket és színházi előadásokat.

Motovun, a filmfesztiválok városa, amelyet sok tízezeren keresnek fel nyaranta. A dombtetőre csak gyalog lehet feljutni

Forrás: TZ Istria

Bármerre járunk, mindenütt Toscanát idéző táj fogad: hullámzó domboldalak lenyűgöző panorámával, szemre is tetszetős szőlősorok, olajfaligetek, ahol az extra szűz olíva terem. És hát a végpontokon mindig ott a smaragdzöldbe hajló kékség, a tenger.

A szabadtéri filmvetítések színhelye Motovunban

Forrás: Samir Ceric Kovacevic

A sziget legjeinek sorába tartozik Hum, a világ legkisebb városkája, a középkor igézetével. Már csak tíz házban laknak állandóan, a többi apartmanként szolgál. Köszönhetően a település egykori kommunális ellátottságának, volt, amikor kétezer embernek szolgált állandó otthonaként. Érdemes fél vagy akár egész napot rászánni, sétálni kockaköves főutcáján, elmerengeni a múlton, élvezni a háborítatlan nyugalmat, netán megízlelni a földi javakat. A konobában (vendéglőben) megkóstolhatjuk a marhasültet, amely a biokörülmények között tartott, őshonos szürke marha (boskairna) húsából készül. Ehhez a környék őshonos vörösbora, a teran illik. Isztria másik autohton nedűje a rizlingfélék családjához tartozó fehér malvázia. A félszigeten egyébként egymást érik a szőlőültetvények, 10 ezer hektáron termesztik a bornakvalót.

Szüretelik a olívabogyót, amiből extra szűz olajat nyernek Forrás: TZ Istria

Ugyancsak Toscanát idézi Motovun. A település kelta eredetű, neve a montana szóból ered. Olaszul ma is így nevezik, ami azt jelenti, hogy város a hegyen. Akárcsak Itália szóban forgó vidékén, a domb lábánál itt is nagy parkoló várja az utasokat. Innen kell gyalog felkaptatni a 277 méter magas, meredek dombtetőre. A gyaloglás felér egy kisebb túrával, a fáradozásért kárpótol a csodálatos kilátás, amely a festői tájra nyílik. A várfal, a tornyok, a román és gótikus építmények hamisítatlan középkori hangulatot árasztanak. A sikátorok közt barangolva egy kafic (kávézó) teraszán ülhetünk le. A kisvárosnak mindössze hatszáz lakója van, akiknek a fele olasz. Nyaranta turisták százai, ezrei tódulnak ide. Óvárosának főtere filmvetítésekre termett. A nagy nyári mozifesztivál idején, egész júliusban, napközben a régi, de légkondicionált teremben várják az érdeklődőket, ám ahogy lemegy a nap, alábbhagy a hőség, a vetítések már a szabadban, a csillagos ég alatt zajlanak.

Kiváló minőségű olajbogyó terem a félszigeten Forrás: TZ Istria

A környék, a festői Mira folyó völgye a szarvasgomba őshazája. Itt terem a tartuffe fehér fajtája, amely értékesebb a feketénél, a gourmand-ok (igazi ínyencek) igen nagyra tartják. A fehér csupán itt és az olaszországi Alba környékén terem, termeszteni nem lehet. Ennek a fajtának intenzívebb az illata és íze. Grammját szinte aranyáron mérik. Átlagos súlya negyven vagy száz gramm, de 1999-ben egy kutyus itt szagolta ki a világ legnagyobb példányát, amely 1,31 kilót nyomott, s bekerült a Guinness-rekordok könyvébe.

Sétára csábítanak a szűk sikátorok Forrás: TZ Istria

MITŐL SZŰZ AZ OLÍVAOLAJ?

A követelmények szigorúak. Még azt is előírják, milyen tengerszint feletti magasságban ideális a bogyó termesztése. Szüretelni csak kellő érettségi fokban lehet. A begyűjtésénél előírás a kíméletesség, nem lehet csak úgy ütni-leverni a fáról. Az egészet frissiben fel kell dolgozni. A folyamat tisztítással kezdődik, majd következik a szigorúan hideg sajtolás és végén a szűrés. Bármilyen adalékot tilos hozzáadni. Ettől lesz a végtermék pikáns, kicsit kesernyés ízű, amely nem túl érett gyümölcsre vagy illatában frissen kaszált fűre emlékeztet. Nem mellékes az antioxidánstartalma, ami az egészségmegőrzés fontos eleme. A gondosság eredménye, hogy Isztria aranyló kincse minőségben felveszi a versenyt az e kategóriában a legjobbnak számító hispániaival és itáliaival. Erről tanúskodik az extra szűz olívaolajak bibliájaként számontartott, Flos Olei címmel évente összeállított nemzetközi gasztrokatalógus. A legfrissebb, 2022-es kiadványban öt kontinens 55 országának félezer legkiválóbb portékáját szedik csokorba. Isztria 66-tal szerepel dobogós helyen. Ezt a turizmus javára is igyekeznek kiaknázni, a jól bevált borutak mintájára olívautakat is kijelöltek. A kóstolótúrák szintén a toszkán életérzést erősítik.