Az ezer főt számláló község lakói méltán büszkék a faluközpontban álló, több mint ötszáz éves, megújult katolikus templomra, és a tőle mintegy 600 méterre lévő reneszánsz várkastélyra, illetve a 18. századi pincedombi Széchenyi- borospincére. A történelmi emlékek mellett a gondozott faluközpont és az igényes, rendben tartott porták, az itt működő vállalkozások hirdetik, hogy Egerváron nemcsak lakni, de kikapcsolódni is érdemes. A nyár amúgy is a fesztiválok, rendezvények ideje, és a településen abból is van bőven, így többek között az állandóan telt házas, a Turay Ida Színház által működtetett Egervári Kastélyszínház, amelyet egy hónap alatt öt-hatezren keresnek fel, vagy a közkedvelt Fesztivár gasztrokulturális és családi programsorozat.

Gyerkó Gábor a falufejlesztések közül először a közintézmények felújításait sorolta. Az általános iskolát a tankerület által biztosított 630 millió forintból modernizálták, az Egészségházat ugyancsak átalakították, gyógyszertárral bővítették, az óvoda több pályázatból újult meg, miközben mini bölcsődét hoztak létre, az épület mögött pedig a játszóteret szépítették, mellette biztonságos parkolót alakítottak ki. A polgármester elődje idején kezdték a faluház renoválását és a napelemek telepítését, ezek befejezése azonban már rá várt.

– Mint minden település életében, természetesen nálunk is fontos a jó infrastruktúra kialakítása, így több mint két kilométer járdát újítottunk fel, és két kilométer hosszan kül- és belterületi utak újultak meg. Már nagyon sürgető a várkastély és a faluközpont közötti biciklis-gyalogút építése, ami a közeljövőben valósul meg, több más út felújításával együtt. Ugyancsak a lakosság komfortérzetét növeli, hogy a vízművel közösen, szakaszonként folyamatosan kicseréljük a régi ivóvíz-gerincvezetéket. Sok csőtörés történt az elmúlt évtizedekben, remélhetőleg ez a beruházás megoldja a problémákat. A Zalavíz Zrt.-vel egyeztetés alatt van a terv, miszerint a mostani magaslati víztároló mellett, vagy helyén egy új hidroglóbuszt építenénk. Ez nagyobb nyomást, illetve üzembiztos szolgáltatást jelentene.

– Mennyire veszik figyelembe a lakossági panaszokat, igényeket?

– Nemrég lakossági felmérést végeztünk, arra voltunk kíváncsiak, hogy számukra milyen fejlesztés a fontos, milyen irányba menjünk tovább. Ez nagyban megerősített minket abban, hogy hasonlóan gondolkodunk, és új ötleteket is hoztak. Többen javasolták például, hogy telepítsünk új térfigyelő kamerákat. Szeretnénk a közbiztonságot fokozni, így a faluház és a hivatal után a főút mellé és az egyik szelektív hulladéklerakó környékére is kamera kerül. A nagyvonalú fejlesztések mellett kicsi, aprónak tűnő dolgok is segítik az életünket, így a Magyar falu program keretében karbantartó eszközöket tudtunk venni, az Egészségházba a környékbeli településekkel közösen orvosi műszereket vásároltunk. Igyekszünk az itt élők kikapcsolódásáról is gondoskodni, szerencsére a falunapokat mindig tudjuk finanszírozni. Ilyenkor legtöbbször pályázati forrásokat keresünk, hogy a saját költségvetésünket a falu szépítésére fordíthassuk. Ezek az eredmények azt is igazolják, hogy előbbre jutni csakis támogató közegben lehet. Mind a hivatal munkatársaival, mind a képviselő-testülettel jó a kapcsolatom, és úgy érzem, a lakosság részéről is töretlen a bizalom. Szerencsésnek mondhatom tehát magam, mert a sikereket együtt értük el, együtt toljuk a szekeret. Nem kell ellenszélben dolgoznunk, nem személyeskedünk, mindenki felülkerekedik a sérelmein, és képesek vagyunk kompromisszumokat kötni, egyszóval a megoldásokat keressük állandóan.

Gyerkó Gábor hozzátette, Egervár hírét nemcsak az épített és szépített környezet, hanem a vendégcsalogató programok, koncertek is messze földre viszik. Elsősorban a környező településekre számítanak, de megbecsülik a távolabbról érkezőket is. Szeretnék, ha idővel több éjszakát töltenének itt a turisták, bár ahhoz még bővíteni kellene a kastély kapacitásait.

A magánéletét firtató kérdésre a polgármester annyit felelt, hivatása miatt ő sem a klasszikus nyolcórás, irodai dolgozó mintaképe, ám természetesen igyekszik egyensúlyt találni kötelezettségei és a család között, így sok időt tölt feleségével, másfél éves kislányával és hatéves kisfiával.

