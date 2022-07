– Első állomásunk Bábolnán volt, ahol a Nemzeti Ménesbirtokot kerestük fel – kezdte Röszler Attila. – Itt a Lovas Múzeumban megtekintettük a ménesről a történeti kiállítást, és idegenvezetőnk segítségével megismertük a vitrinekben őrzött emlékek és díszes serlegek történetét. A múzeumban tovább különböző kocsizási stílusokra jellemző hámok, az egykori lovas zenekar hangszerei mellett sok más érdekes és ritka tárgy is látható. A kastélyépület mindkét szárnya istállókban folytatódik, itt láthattuk a gyönyörű, szelíd fedezőméneket és kancákat. Az udvar közepén helyezkedik el az impozáns, fedett történelmi lovarda és mellette a Kocsi Múzeum. A gyűjteményben különböző kocsi- és hintókülönlegességek is megtalálhatók. Innen Etyekre utaztunk, elsőként a Rókusfalvy-birtokot és pincét jártuk be, a bemutatás után több kiváló bort, valamint sonkaspecialitásokat is kóstoltunk. Innen ellátogattunk a Korda Filmparkba. Itt betekintést nyerhettünk abba, miként készül egy nemzetközi filmes szuperprodukció. A több mint kétórás, vezetett élménytúra során részesei voltunk a filmgyártás modern gyakorlatának, megismerhettük a filmkészítés legfontosabb állomásait, megcsodálhattuk a különböző produkciókhoz készített díszletvárost. Utolsó helyszínünk az Etyeki Borbarlang volt, ahol a tulajdonos borainak bemutatása és kóstolása mellett elfogyasztottuk estebédünket. A kiránduláson tagjaink mellet néhány közvetlen hozzátartozó is részt vett, összesen 40-en utaztunk el a szakmai programra, melyet pályázaton keresztül a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapítvány támogatott. De nem valósulhatott volna meg a kirándulás dr. Tánczos Frigyes tagtársunk jelentős anyagi támogatása nélkül sem, amit ezúton is megköszönünk neki.