– Dédszüleim, nagyszüleim itt éltek, és én is mindig zalatárnokinak vallottam magamat, még ha 1979 óta a megyeszékhelyen is lakom, hiszen szüleimmel a hétvégénket, szabadidőnket itt töltöttünk – kezdte Soós Zsolt. – Faluból panelba, a Stadion utcába kerültem, de én így is a falusi környezetbe nőttem bele, nagyszüleim gazdálkodtak, földet műveltek, állatot tartottak – fűzte hozzá.

Iskoláit kijárva cukrászvégzettséget szerzett, ma is kedvence a dobostorta és a zserbó, nemcsak készíteni szereti, enni is, de a szakmában eltöltött kilenc év után váltott. A kaszaházi cukrászüzemben megismert párjával közös életet terveztek, ehhez a fizetés nem nyújtott megfelelő alapot. A megyeszékhely nagy elektronikai cégéhez került 1999- ben, és raktárvezető-helyettesként folytatta a korábbi jövedelme duplájáért.

– Jó csapat jött össze, a szakma minden csínját-bínját kitanultam – idézte fel és elárulta, felesége is követte a céghez.

Érdeklődése a közélet felé kamaszkorában, a rendszerváltás idején lobbant fel. Falta a híreket, rendezvények állandó résztvevőjévé vált, de politikai szervezetbe nem lépett, és ez így van azóta is.

– Talán előszele volt annak, amit most csinálok – mosolyodott el. – Ennek hatására 2006- ban már eljátszottam a gondolattal, hogy indulok a választáson a zalatárnoki polgármesterségért, de akkor a családom lebeszélt róla. Igaz, az is eltántorított, hogy abban az évben munkahelyet váltottam, raktáros, logisztikai vezető lettem egy fémipari cégnél – fűzte hozzá.

Aztán a gondolat az évek során elhatározássá érett, és 2019-ben megmérette magát az önkormányzati választáson, amit felfokozott érdeklődés kísért a községben. Ezt az is jelzi, hogy a négy képviselői helyre tizenöten, míg a polgármesteri székért nyolcan szálltak versenybe. Soós Zsolt a szavazatok 53 százalékát szerezte meg, és azóta vezeti a Fitos Nikolett, Jakab László, Kurucz Dávid, Lévayné Szabó Klaudia, később helyette Pappné Zsálek Margit alkotta, teljesen új összetételű testületet, mégpedig 2021 decembere óta főállású polgármesterként, mert a posztja a munkahelyi elfoglaltsággal már nehezen volt összeegyeztethető.

– A teljes megújítást tűztem ki célul, új szemléletet a képviselő- testületben, új struktúrát a hivatali munkában. Nyíltabb, átláthatóbb, emberközpontú településvezetést akartam kialakítani. Ennek érdekében válogattam meg a munkatársakat. A pénzügyi, anyakönyvi teendőket látja el Török Ildikó, a szociális és igazgatási ügyek Bedőné Tóth Zsuzsannához tartoznak, Nyul Nikolett a falugondnokunk – sorolta. – Sokat számít, hogy nem települések sokaságával, hanem csak Söjtörrel együtt alkotunk közös hivatalt – emelte ki.

Mondhatni, még a szék se melegedett meg alatta, amikor a koronavírus- járvány betört.

– Hála a kollégáknak, a képviselőknek, a zalatárnokiaknak, megoldottuk, jól teljesített a szociális gondozói hálózat, a falugondnoki szolgálat, nálunk nem szedett áldozatot a Covid – emelte ki.

A választást követő átalakulás következő lépéseként a falu fejlesztését szolgáló pályázatok menedzseléséhez kellett fogni.

– A településhez négy külterület tartozik; Oroklán, Vakola, Kisoroklán, Terézmajor. A legnagyobb feladat a közterületek, az utak rendbetétele, de önerőből csak kisebb javításokra futja. Sikeres pályázatainkkal az ehhez szükséges eszközök beszerzésére, az utak felújításra 2020 óta 104 millió forint támogatást sikerült elnyerni – mondta, és összevetésként elárulta, a község éves költségvetése 121 millió forint. Ebből 11–12 millió forinttal rendelkeznek szabadon, amelyből önerős beruházásokat, pályázati önrészeket finanszíroznak.

A közösség újjászervezése is feladatot adott, ennek egyik lehetőségét a rendezvényekben látják. Erre is gondolva tartották meg 2020–21 telén a Kelemen Imre népfőiskolát; öt témakört jártak körbe az előadásokon, érintve egyebek mellett az egészségügyet és közigazgatást is. Emellett májusban Szent György-hegyi búcsú, sportbál, augusztusban Szent Anna-napi búcsú, ősszel Márton-napi rendezvény, idősek köszöntése szerepel a repertoárban. A sportszeretők örömére futballcsapatuk stabil résztvevője a megyei III. osztálynak, árulta el a polgármester, és hozzátette, maga is hódol a focinak, de csak kispályán. A hobbik sorában még a zenehallgatás szerepel, az élen a romantikus stílusú könnyűzenék állnak. Példaként a Bonanza Banzait említi, és az 1984 című számot emeli ki. Ezek után nem csodálkozom, hogy egyik kedvenc írójaként George Orwellről szól, akinek 1984 című regényét többször is elolvasta, és mert bevallottan a könyvmolyok közé tartozik, gyakran elkalandozik a versek világába is, Petőfi Sándor, József Attila, Ady Endre, Faludy György szerepel az elsők között.

Ha éppen van ideje, mert sok tervet dédelget még, a megvalósításukhoz is idő kell. – Én csak azt akarom visszaadni Zalatárnoknak, amit kaptam tőle – foglalta össze röviden elképzeléseit Soós Zsolt.

Támogatott tartalom