Szerencsére az apró bogyók egy vékony szálra felfűződve helyes kis vörös loknit alkotnak, olvasom, a nemesítők iparkodnak minél hosszabb fürtű ribizlifajtákat előállítani, ami dicséretes törekvés, úgy könnyebb lesz ugyanazt a mennyiséget leszedni és feldolgozni. A bogyók javára írandó, hogy éretten is sokáig a száron maradnak, nem potyognak le, mint mondjuk a fekete ribizli vagy a málna, nem kell tehát kapkodni a szürettel. A több napsütéstől édesebb lesz, legfeljebb a madarak megvámolják egy kicsit, szerencsére minálunk találnak a közelben édesebb gyümölcsöt is, így ritkán fanyalodnak rá a ribizlire - úgy tűnik, ők is savanyúnak találják.

Ami persze nem véletlen, hiszen piros bogyósunk nem szűkölködik savakban, megtaláljuk benne a legválogatottabb és az egészségünkre legjobb hatású gyümölcssavakat, köztük az alma-, a citrom-, az oxál-, az ecet-, a borkő-, de még a borostyánkősavat is. A vízben oldódó vitaminok közül is C-vitaminból (aszkorbinsavból) tartalmazza a legtöbbet, de nem hiányzik belőle a B-1 (tiamin), B-2 (riboflavin), B-3 (niacin), B-5 (pantoténsav), B-6 (piridoxin), B-9 (folsav) és a kolin sem. A zsírban oldódó vitaminok közül bővelkedik A-vitaminban, Béta karotinban, luteinben és zeaxantinban, E-vitaminban (alfa-tokoferol), K-vitaminban (filokinon). Megtalálhatók benne a telitett, az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak is. Az ásványi anyagok közül kiemelkedően gazdag a kálium, a kalcium, a magnézium, a vas, a foszfor, a réz, a magán, a szelén és a nátrium készlete, ráadásul ezeket az elemeket a szervezetünk számára legideálisabb arányban tartalmazza. A piros ribizlit sokan a magja miatt nem kedvelik, pedig azzal is jót tesz velünk, tudniillik méretével és összetételével gyorsan és kedvezően hat a bélműködésünkre. Számottevőnek mondható élelmi rostkészlete főleg vízben nem oldódó pektinekből áll, amivel szintén segíti a salakanyagok kiürülését. Ráadásul a pitypang és a petrezselyemlevél mellett a legjobb vízhajtó.

A szerzetesek már a középkorban rájöttek, hogy a ribizli jótékony hatással bír az ember immunrendszerére, Lippai János, az első magyar nyelvű kertészeti szakkönyv írója emiatt "Szent János szőlőcskéjének" is nevezte. Magas C-vitamin tartalmára alapozva a népgyógyászok anno, mint természetes medicinát javasolták a skorbut megelőzésre és gyógyítására, megjegyzem, a gyümölcsből hidegen készített szörp és bor is ugyanolyan kedvező hatású. Külsőleg különböző bőrbetegségeket, például allergiás ekcémákat is enyhítettek vele - a bőrápolást egyébkén friss ribizli péppel otthon mi is kipróbálhatjuk. Növényi zsírjai hasonlóak a bőrünkben találhatókhoz, így a testünket borító hámszövet könnyen felveszi és hasznosítja, nem véletlen, hogy a ribizli olaj, vagy a vele dúsított kozmetikumok nyugtatják a száraz, érzékeny bőrt. Amúgy natúr is használhatjuk, a piros ribizli nyers zseléje a leghatásosabb természetes medicinája például a napégette bőrünknek, az ásványi anyag összetételének köszönhetően pedig a gyümölcsök közül a leghatékonyabban segíti a fogak és a csontok felépítését.

A piros ribizli hivatásos orvoslás által is elismert tumorellenes hatását flavonoidjainak és béta-karotinjának köszönheti. Kiváló immunerősítő, a fűvészek ribizli lét ajánlanak azoknak, akiknek gyakran vérzik a fogínyük, de a vérzékenységben szenvedők is hasznát vehetik. Kitűnő vértisztító, erősíti a vérereket, serkenti működésüket, s ezzel javítja a korosodó emberek veseműködését is. A piros ribizliben jelenlévő számottevő mennyiségű kálium fontos szerepet játszik a szív és az érrendszer egészségében, segít megelőzni a magas vérnyomást, csökkenti a stroke kockázatát és jó hatással van a veseműködésre is. A bio ribizli ideális fogyókúrás étek, csészényi mennyisége mindössze 63 kalória, zsírtartalma alacsony, élelmi rosttartalma viszont magas.