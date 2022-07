Persze augusztus 7-ig még sok teendő vár rám, két hétvégi ügyelet már most biztos, és minden bizonnyal még lapszerkesztőként is lehúzok egy hetet, hogy az online szerkesztésről ne is beszéljek. A dolgos hétköznapok között persze megbújik egy-egy szabadnap, ezeket terveim szerint aktívan töltöm majd, mindenképpen ellátogatok Hévízre, Keszthelyre és természetesen Zalakarosra is. Utóbbi fürdővárosban már ki is néztem egy remek fürdőzőhelyet, a MenDan Hotel tetőterén kialakított óriási üvegmedencét. Ez ám a Dolce Vita.