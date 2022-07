– A szakközépiskolában gépésztechnikusként végeztem, utána pedig a tanárképző főiskolát is kijártam. Mégis üzemvezetői karrier felé sodort az élet, ablakgyárban tevékenykedtem. Sok-sok tapasztalattal felvértezve vágtam bele a saját vállalkozásom építésébe.

– A kezdeti időszakban minden olyan részfeladatot én láttam el, ami a háttérmunkálatokhoz tartozott: árajánlat-készítés, megrendelések… Idővel azonban kinőtte magát a vállalkozói létforma, és 2016-ban megalapítottam a Gébárt-Bau Kft.-t – fogalmaz Farkas Tibor, aki elsősorban műanyag nyílászárók forgalmazásával foglalkozik, de emellett árnyékolástechnikával, garázskapukkal és beltéri ajtókkal is kereskedik.

1500–2000 ablak évente

Farkas Tibor testvérével karöltve futtatta fel a vállalkozást. Amíg ő a cégirányítással, a könyvelési feladatok koordinálásával foglalkozik és a komolyabb partnerekkel történő kapcsolattartásért felel, addig testvére inkább terepen űzi hivatását: nyílászárók beépítésében, beszerelésében vállal oroszlánrészt. A Gébárt-Bau Kft. céges és lakossági ügyfelekkel egyaránt rendelkezik, ám sikereiket döntően a lakossági megrendeléseknek köszönhetik. – Évente összesen 1500–2000 ablakot szerelünk be. Az ügyfeleink többségével közvetlen kapcsolatban állunk. Nagyon sokat jelent nekem, amikor telefonban vagy e-mailben arról számolnak be, hogy mennyire meg vannak elégedve, kedvesek és profik voltak a beépítők. Ezekből a visszajelzésekből mindig tudunk töltekezni – mutat rá az ügyvezetőtulajdonos.

A stabilitás a fő cél

A nyílászárók szakértőjeként számontartott vállalkozás jelenleg összesen nyolc főből áll: az ügy vezető mellett ötfős beszerelőállomány és kétfős irodai csapat dolgozik. Kitartó munkájuk a koronavírus- járvány okozta gazdasági helyzetben is képes volt meghozni a gyümölcsét: tavaly megduplázták a bevételüket.

– A legfontosabb cél jelenleg az, hogy stabilan megmaradjunk azon a szinten, amit elértünk. Az ugrásszerű növekedés során nagy kihívást jelentett, hogy a munkaállomány bővülését is megfinanszírozzuk, és hogy átálljunk egy még szerteágazóbb logisztikára. Sikerült megugranunk ezeket a nehézségeket és továbbra is tartani szeretnénk ezt a szintet – avat be a részletekbe Farkas Tibor.

Egyetlen ablak is ablak

A cégtulajdonos azt vallja, hogy a legkisebb munkáktól a legnagyobbakig mindennek tudni kell örülni és az elhivatott ügyprecíz, kedves és közvetlen munkavégzésre a megrendelés méretétől függetlenül mindig nagy figyelmet kell fordítani.

– Arra is volt már példa, hogy egyetlen ablakot szereltünk be, hiszen arra volt szüksége a vásárlónak. A visszajelzés alapján tudom, hogy nagyon tetszett neki, hogy mi még a legkisebb munkához is ugyanolyan lelkesen és korrekt módon álltunk hozzá, mintha nagyobb volumenű megrendelésről lenne szó – hangsúlyozza Farkas Tibor, akit végül, de nem utolsósorban arról is megkérdeztünk, mivel tölti szabadidejét.

Ha nem a pályán, akkor várnézőben

– Számomra a családdal töltött idő, a sport és a közös kirándulások a legfőbb forrásai a feltöltődésnek. Régebben versenyszerűen fociztam, napjainkban már csak hobbiként űzöm. A hétéves kisfiamat is gyakran elviszem magammal, a meccsek után vele is rúgom a bőrt. Ha épp nem a pályán vagyunk, akkor várakat fedezünk fel, a Balaton környéki kisebb erődöket már megmutattuk neki. Természetesen sok felfedeznivaló vár még ránk.

