Fogolykiváltó Boldogasszony és Szent László kegyhelye tehát ismerős számunkra közelről, ám felvételünkön most madártávlatból csodálhatjuk a Dunántúl egyik legnagyobb búcsújáró helyét, illetve az először 1270-ben említett települést. Most vasárnap újra hívek sokasága keresi fel a kegyhelyet, ugyanis július 24-én tartják a nagyszülők zarándoklatát, és ekkor áldják meg a járműveket is. A 11 órás szentmisét dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek celebrálja, közreműködik a Zala Brass fúvósegyüttes. A fő búcsú, Fogolykiváltó Boldogasszony ünnepe szeptember utolsó vasárnapján lesz majd.