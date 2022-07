Mindenfélét gyűjt az ember. Ha szisztematikusan teszi, akkor vagy elborítja a múlt, vagy múzeumot alapít. Pintér József nem akármiket gyűjtött…

Az idei múzeumok éjszakáját nem őskori kövek vagy középkori oklevelek, hanem repülőgépek, hadi eszközök között tölthettük el. Kecelen ugyanis a Pintér Művek égisze alatt működő hadiipari park, illetve múzeum is megnyitotta kapuit, már délután négykor. Sokan emlékezhetnek Pintér Józsefre: akkor még „maszek” vállalkozóként az övé volt az első adószám Magyarországon. Azt már kevesebben tudják, hogy megszállott, elkötelezett gyűjtője volt mindennek, ami kapcsolatban van, volt a hadiiparral. Felesleges eszközök, járművek, repülők, de még a felszámolt laktanyaudvarokon árválkodó szobrok is a keceli gyára melletti parkban találtak menedékre. Június 25-én, szombaton a rekkenő hőségben elhivatott csapat – a Simon Róbert Sándor vezette, 2010 óta értékmentő Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület – vendégei lehettünk. Ők azok, akiket a kerozin füstje megcsapott, így örökre pilóták, repülőgép-szerelők maradnak. Pápa, Szolnok és a nem túl távoli Kecskemét a jelenkori katonai repülés három bázisa, utóbbi a nap folyamán attraktív meglepetéssel is szolgált, de még ne szaladjunk előre.

A keceli hadiipari park bejáratát fémlemezből alkotott szobrok őrzik

Forrás: Horváth Erika

A parkban bőségesen felhalmozott katonai eszközöket muszáj volt mindjárt az elején gyorsan végigjárni, hogy a kapuban kapott „műveltségi” totót értékhelyesen tölthessük ki. Így találtunk rá az árokásóra, a gyalogsági szállító járművekre, s tudtuk meg, nem minden harckocsi tank, de minden tank harckocsi. Vagy fordítva?

A házfalon az aradi vértanúkra emlékeztető domborművek

Forrás: Horváth Erika

Közelebb merészkedtünk a második világháború német hadseregének fekete harckocsizó-egyenruhájában mutatkozó szikár úrhoz, aki tiszteletre méltó fegyelemmel viselte a nehéz posztóöltözet replikáját, s elszánt láncdohányosként osztotta meg tudását az oldalkocsis BMW motorkerékpár mellett. Ezután sikerült árnyékot fognunk Rettegett Iván szárnya alatt.

BTM–3 típusú gyorsjáratú árokásó, hetvenes évek

Forrás: Horváth Erika

Hogy mi ő?

A Rettegett Iván néven is ismert, 20-as oldalszámú MiG–23 UB a rendszerváltás utáni magyar katonai repülés különlegessége, a gépet az akkor még hazánkban állomásozó szovjet hadseregtől „örökölte” meg a pápai 1. (Sámán) repülőszázad, mivel 1990 januárjában elvesztett egy MiG–23-ast, a katasztrófában két pilóta halt meg: Reinhardt Róbert és Bakó Ferenc. A későbbi azonosítási zűrzavarban sokáig azt hitték, Sármelléken állomásozott Iván, valójában Kiskunlacházán. Nos, a gép mellé telepedve hallgathattuk Cseporán Mihály alezredest és Szőke Sándor műszaki mérnököt, akik egy másik, szerencsésebb kimenetelű balesetről beszéltek. Az alezredes pilóta 1990 áprilisában kényszerült katapultálni egy MiG–23-asból, miután viharba keveredett. Az ajkaiak még emlékezhetnek rá, hiszen, bár a gépet még sikerült elkormányozni a lakott terület feletti térségből, ő maga ott ért földet. Telefonálnia kellett a postáról a feletteseinek, erre az ajkai csodálkozóktól kapott kölcsön pénzt, akik a közelben becsapódott kabintetőt is embernek nézték.

Oldalkocsis BMW, német harckocsizó-egyenruhással az RT–23 „Malagyec” (SS–24 „Scalpel”) interkontinentális ballisztikus rakéta tubusa alatt

Forrás: Horváth Erika

Cseporán alezredes pilótaülésének szakasztott mását is szemrevételeztük, és sokat tanultunk Szőke Sándortól, aki műszaki mérnökként sajnos annak a katasztrófának is részese volt, amely a zalai Katovics Balázs és Mizsei Mihály pilóta halálát okozta. (Két vadászgép ütközött össze a Bakony felett 1995 szeptemberében, a másik gép pilótája igen, ők nem tudtak katapultálni.)

Szőke Sándor mérnök és Cseporán Mihály pilóta

Forrás: Horváth Erika

Viszonylag jól bírtuk a hangzavart, ami egy An–2-es repülő csillagmotorjának beindításával jár, mind többet és többedmagunkkal figyeltük a lila lepel alatt várakozó repülőt.

Pilótaülés, ilyenből katapultált Cseporán Mihály

Forrás: Horváth Erika

A 8202-es oldalszámú MiG–21 MF vadászrepülőről van szó, amely azon a napon vette fel megmentője, Pintér József nevét, s kapott új festést. (Ez utóbbi a laikusok számára kevéssé átélhető módon hozza lázba a repülés fanatikusait.) A gép jelentősége túlmutat a névadón, hiszen ez volt az első vadászrepülő a keceli Pintér-múzeumban. Az 1973-ban Taszáron hadrendbe állt gép története sem nélkülözi a baljós eseményeket: amikor 1995 március 10-én éjszaka Kecskemétről Kecelre vontatták, a közúton a sötétben a biztosítás ellenére autóval karambolozott. Amikor a riasztás úgy szólt, hogy repülőbe hajtott egy Peugeot, a diszpécser nemigen hitt a fülének. A 8202-est 1991 nyarán vonták ki a rendszerből: 16 év alatt 1627 órán át szelte az eget. Harmincegy évvel később az Ég Katonái újította fel. A névadó ceremónia érzelmi hullámain szállva hallhattuk Cipő, Demjén Rózsi, Máté Péter dalát. A legnagyobb attrakció a szinte a semmiből fölénk robbanó két JAS–39 Gripen volt. Csák Sándor és Terpó Zoltán pilóta repülte őket. Kecskemétről jöttek tisztelegni a múzeumalapító előtt.