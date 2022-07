– Pest megyéből, Sülysápról jöttünk, Kehidakustányban üdülünk, onnét utaztunk el Zala­egerszegre, a Csácsi-hegyre, mert azt mondták az üdülőtársaink, ezt az állatkertet érdemes megnézni. Eddig nem csalódtunk, szabadon sétálhatunk a fák alatti sétányokon, az állatokat is etethetjük, nem szól ránk senki sem – mondja elégedetten a családfő.

A szarvasborjú, amelyet vadászok találtak, nyolc liter tejet fogyaszt naponta

Kovács Zoltán az állatkertjükbe invitál

Kovács Zoltánnal, az Állatkert, Állatsimogató és Állatotthon Egyesület egyik tulajdonosával örömmel hallgatjuk a vendég dicsérő szavait, majd arról váltunk szót, miként sikerült átvészelni a koronavírus-járványt, illetve megszervezni az újranyitást. Hogy mindez nem volt könnyű, azt onnét is tudjuk, hogy támogatást kérő sorok is megjelentek korábban lapunk hasábjain.

A sülysápi vendégek azt ígérik, visszajönnek

– Tíz éve kezdtük a működést, először mint állatotthon, amit később állatsimogatóvá bővítettünk, és 2017 májusában megkaptuk az állatkertté nyilvánítási engedélyt. Jelenleg 140 állat található az állatkertben. Az állatokról a nap minden percében, sőt éjszakánként is gondoskodni kell. Itt nincs pihenő- és ünnepnap, az állatokat etetni, almukat tisztítani kell. Kamerák vigyázzák a kertet, de ha valami nagyobb zajt hallunk, azonnal felkelünk, mert a kamerák mindenhova nem látnak be. Voltak újszülött állataink is, s olyanok, például őz, szarvas, vadmalac, amelyeket párnapos korukban hoztak el megmentésre hozzánk. Akadtak, amelyeket éjjel cumisüvegből szoptattunk a társammal, Hemera Mónikával, akivel főállásban mindketten máshol is dolgozunk. Fő segítőnk Kun Kálmán barátom, aki az egyesület önkéntes segítője. Volt olyan pillanat, amikor azt hittük, nincs tovább, ezért állat­eladásban is gondolkoztunk, de mindig jött segítség. A korábbi vendégeink adakoztak, volt, aki kukoricát hozott, mások szénát adtak, s a különböző adományokkal sikerült megőriznünk az állatállományt jó egészségi állapotban, egyáltalán nem volt elhullásunk – emlékezik vissza Zoltán a nehéz időkre, majd elmondja, hogy a hozzájuk vezető út mentén sikerült megvenni a szomszédos telket, erre bővülni szeretnének, helyeket terveznek a hozzájuk behozott állatoknak.

Itt az állatokat etetni is lehet

– Állatotthon is vagyunk, ezért befogadjuk és neveljük azokat az egyedeket, amelyek nélkülünk elpusztulnának. Megunt kutyákat nem fogadunk be, de a különböző helyeken talált, anyjuk elhagyta őzeket, szarva­sokat, vaddisznókat, vagy nyulakat igen. Aztán, amelyekre kereslet van, például nyulakra, azokat ingyen odaadjuk továbbtartásra azoknak, akik szeretnének kisállatokat nevelni. Az idén már nyolc nyulat és több tengerimalacot adtunk így családoknak – közli Zoltán.

Legújabb szerzeményük, az ordas farkas

A csácsi-hegyi kertben mintegy száznegyven állatot nézhet meg a nagyközönség. Vannak nagyragadozó vadállataik s más, egzotikus különlegességeik is a háziállatok mellett. Most éppen a lovakat körmözi Varga Roland kovács, de Varga Edit állatorvos is mindent elkövet azért, hogy az állomány egészsége kifogástalan legyen. Elmondják, rendelkeznek biztonsági gyógyszerkészlettel is, hogy azonnal segíteni tudjanak, ha valamelyik kedvencüknél egészségügyi rendellenességet tapasztalnak. Ennyi állatnál ugyanis szükséges a szigorú odafigyelés, hiszen mindig készülhet valami általuk nem várt esemény, ami külön gondot fakaszt. Például az egyik karámban tyúkanyó terelgeti a kiscsibéit, de készülni kell a bengáli tigris várható szülésére is, hiszen Csikiről kiderült, hamarosan kölykei lesznek, ami nagy esemény az állatkert életében. (Időközben megszülettek a tigriskölykök, jó idő esetén augusztus 10-től a látogatók is megtekinthetik őket, adta hírül csütörtökön az állatkert Facebook-oldala – a szerk.)

Odafigyelnek az állatok egészségére, Varga Roland kovács a lovakat körmözi, balról Kovács Zoltán, mellette önkéntes segítőjük, Kun Kálmán

– Már több, dicséretekkel teleírt vendégkönyvünk is van, számos országból látogattak el hozzánk érdeklődők. Most azt tapasztaljuk, hogy inkább a turisták jönnek hozzánk, a városból és a közvetlen környékről kevesebben érkeznek. A drágulás érezhetően visszaveti a helybéliek érdeklődését. Egyre nehezebb, illetve költségesebb nekünk is beszerezni a takarmányt. Egy-egy jó minőségű szénabála ára például a tavalyi 6500 forintról 13-15 ezer forintra emelkedett. A kukoricának is több mint a duplája lett az ára, a napraforgónak, amelyet a strucc is eszik, 17 ezerről 32 ezer forintra nőtt mázsája. A nagy vadállatok, például a tigrisek fejenként nyolc kiló húst fogyasztanak naponta, az oroszlán hat kilót, a szarvasbikaborjú nyolc liter tejet eszik meg naponta. Szóval, nem egyszerű mindezeket előteremteni. Szeretjük az állatokat s mindent megteszünk azért, hogy nálunk különleges és szép példányokkal találkozhasson a nagyközönség. Elég csak feljönni a Csácsi-hegyre ahhoz, hogy oroszlánt, tigriseket, kengurut, alpakákat, struccot, emut, örvösmedvét, farkast, pávákat, papagájokat, különböző galambokat, lovakat és még ki tudja, mit láthasson a nagyközönség, aki akar, bográcsozhat is a kertben – sorolja Zoltán, s elköszönéskor újra találkozunk a szintén távozó Pest megyei kirándulókkal.