Huszonévesen, egy hosszú interjúsorozat után, a világ akkori legnagyobb luxus személyszállító hajóján, a Queen Elisabeth II óceánjárón kezdte a pályafutását, mint sommelier. Az itt töltött két év alatt bejárta a világot, és ráébredt: jól érzi magát más kultúrákban is – és ez az élmény meghatározta további sorsát.

Hazatértekor a Magyarországon nyitó Marriott szálloda munkatársaként elindult Ferenc nemzetközi karrierje is.

Dolgozott a jordániai Ammanban F&B igazgatóként, majd Egyiptomban, és újra hazatérve már a Hotel Ramada szállodaigazgatójaként folytatta munkáját. Aztán Kazahsztán, megint Budapest, azt követően pedig a szaúd-arábiai Rijád következett. Az ottani InterContinental rendelkezett a főváros legnagyobb bankettkapacitásával, így a királyi család rendezvényeinek legtöbbször ez a ház adott otthont.

Mindezek után újra a Marriott színeiben átköltözött az Egyesült Arab Emirátusokba, ahol két dubai házat is megnyitott, irányított, majd három éve, egy hévízi nyaralás alkalmával felmerült: vállalja el a megújulás és a jelentős fejlesztések előtt álló Hotel Európa Fit****superior irányítását. A többi már – ma is íródó – történelem.

– Nagyon izgalmas és eseménydús évek vannak mögöttünk – fogalmaz Horváth Ferenc.

– Mostanra megújult a teljes szobaportfóliónk és a beltéri wellnessrészlegünk, különböző terápiás egységeket építettünk újjá, parkosítottuk zöldövezetünket, és hozzáláttunk egy vadonatúj egészségközpont fejlesztéséhez, amelynek nyitása ősszel várható.

A fizikai átalakulás mellett a vendégkörünk is nagyon megváltozott, elsősorban a Covid, illetve a februárban kitört orosz-ukrán háború miatt. Az abból a térségből érkezett vendégek helyét jórészt átvették a magyar turisták, illetve az egyéni német és osztrák utazók, mellettük pedig megjelentek a cseh, a szlovák és az izraeli látogatók, akik a gyógyuláson túl élményeket is keresnek. Szállodánk komplexitása pedig alkalmas minderre.

A vezérigazgató szerint az Európafit legnagyobb értéke az összeszokott, professzionális csapat, amely garantálja azt a vendégélményt, ami a szállodát a legkiválóbbak közé emeli Magyarországon.

A titok látszólag egyszerű: „Igyekszünk kitalálni a vendégek kívánságait, mert emlékszünk azokra – szokásaikra, elvárásaikra – akik már jártak itt. Mindenkivel személyre szabottan szeretnénk és tudunk is foglalkozni.”

– Az elmúlt több mint 22 évben egy olyan törzsutazó közönséget alakítottunk ki, akikre építve erőteljesen tudunk megjelenni a piacon, és azt gondolom: ha humánhátterünket fejlesztjük, gondozzuk, vigyázunk rá, akkor a versenyelőnyünk a jövőben is meglesz a konkurenciával szemben. Mindezt nagyban segíti az is, hogy – képletesen – a szoftver mellett a hardverre, a megjelenésre is figyelünk, és e kettő adja azt a vendégélményt, amely miatt sokan minket választanak itt Hévízen – árulja el a „titkukat” Horváth Ferenc, akinek a szállodában az egyik személyes kedvence az új Acapulco-Grill&- Lounge bár és grillterasz, ahol a legújabb trendek szerinti étel- is italválaszték mellé esténként élőzenével és programokkal kedveskednek a szállóvendégeknek.

A másik büszkeség és erősség a folyamatosan fejlődő gyógyászat, amelynek segítségével vitalizálják, feltöltik, egészségesebbé teszik az itt pihenőket – folytatja a vezérigazgató.

Ferenc szerint mindezek mellett rugalmasságuk is hatalmas érték, hiszen „ma olyan időket élünk, hogy akár napról napra váltani, változni kell. Erre képesek vagyunk, ezért tudunk kiszolgálni 0-tól 99 éves korig minden korosztályt”.

Új élményekből pedig nem lesz hiány ezen a nyáron sem, hiszen elkészült a szabadtéri gyógymedence, hamarosan megnyílik a kültéri felnőtt fitneszrészleg edzőgépekkel, a kert egy része pedig „American truck” élménnyel gazdagodik. És persze folytatódik a szálloda főzőiskolája is, amelyben a csirkepaprikástól a tortáig és a helyi ízekig minden terítékre kerül, a ház séfjeinek segítségével.

Támogatott tartalom