De ne szaladjunk ennyire előre, több év munkája, idő, energia és anyagi ráfordítás kellet ahhoz, hogy eljusonn az általa áhított siker első kapujába.

– Hobbiból régóta terveztem különféle golyós játékokat – kezdte. – Sokat kísérleteztem, amiről most szó van öt éve találtam ki, több darabot legyártottam, tökéletesítettem, mire a mai állapotába került.

Maga a találmány egy 3D-s mechanikai logika golyós játék, egy gömb, melynek fényáteresztő sima a felülete, jó a fogása. Leegyszerűsítve a játék lényege, hogy gömb belseje cellákra osztott, belül színes golyók találhatók, melyeket egy kis nyílásokon keresztül lehet átjuttatni a cellákba forgatással. A cellákat különböző színek jelöli, golyóbókból is ugyanilyen színűek találhatók a gömbben. A játék célja számos variációnak megfelelően változtatható. Alapfeladat lehet, hogy az azonos színű golyók az ugyanolyan színű cellákban találkozzanak, de más szabály szerint is lehet játszani. A golyók „kirakásának” megszámlálhatatlan variációja lehetséges, de a játék végigkísérhető, technikája gyorsan elsajátítható, gyerekeknek és felnőtteknek is kihívást jelent. Ajánlott időseknek is, használhatják családi vetélkedőkön, iskolai versenyeken. Fejleszti a kézügyességet, koncentrációt, térlátást, kombinatív készséget.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

– Célom az volt, hogy e találmányom színesítse a magyar játékgyártás palettáját, itthon kerüljön gyártásba, magyar maradjon és jusson el minden játékszerető emberhez – folytatta. – Ugyanakkor szeretném, ha a határainkon túl is minél szélesebb körben ismertté tenni, ezzel is népszerűsítve a magyar játékgyártást, mutatva annak eredményességét, hiszen a Rubik kocka óta nem sok három dimenziós játék került forgalomba. A játék leírása részletesen megtalálható a Magyar Szabadalmi Közlöny 2020. márciusi számába, illetve Európában, Japánban is kapott ideiglenes szabadalmi oltalmat és folyamatban van a kanadai.

Bandi József több hazai és nemzetközi kiállításon is bemutatta már találmányát, így Lengyelországban, Törökországban, Romániában, Szerbiában. Mindenhol elismerték, okleveleket, illetve bronz és aranyérmet is kapott a golyós játék.

– Sokáig kerestem a gyártáshoz a szponzorokat, nem kevés időt, energiát és pénzt szántam arra, hogy találjak olyat céget, vállalkozót, aki fantáziát lát a játékban. A szerkezete egyszerű, a golyókon kívül mozgó alkatrészt nem tartalmaz, strapabíró, olcsón és könnyen legyártható. Most már van érdeklődő, de szükség lenne még szponzorokra, hogy minél több helyen be tudjam mutatni, szóval még a hosszú az út, hogy valóban gyártásba kerüljön.