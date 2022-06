A következő néhány hétben az otthon töltött időszak alatt ízelítőt kaphatnak a gyermekek a konyha világából, ami észrevétlenül szolgálja a kreativitást. Ösztönző lehet a kedvelt televíziós főzőműsorokból kapott inspiráció.

Mert főzni jó. Nemcsak azért, mert rendkívül praktikus, és talán valamivel olcsóbb módja annak, hogy a gyerekek által kedvelt meleg étel kerüljön az ebédlőasztalra, hanem mert remek időtöltés, kivá­lóan alkalmas stresszoldásra, és végtelen lehetőséget rejt kreativitásunk kibontakoztatására. Annak azonban a tapasztalatok alapján viszonylag kicsi az esélye, hogy valakiből egyik pillanatról a másikra lelkes konyhatündér válik, sokkal valószínűbb abban az esetben, ha az illető már kisgyerekként kapott egy kis ízelítőt a konyha varázslatos világából.



A 3-4 évesnek megoldható feladat a tojás feltörése



Miért érdemes korán kezdeni? Mert jól tudjuk, minél fiatalabb valaki, annál fogékonyabb az új dolgok befogadására, a gyerekek pedig nem munkának, inkább játéknak tekintik a közös tevékenységet.

Nem véletlen például, hogy azok a gyerekek, akik óvodáskorukban találkoznak először idegen nyelvekkel, a későbbiek­ben többnyire könnyebben boldogulnak azok elsajátításával, mint azon társaik, akik csak az általános iskola második felében kezdenek ismerkedni velük.

Így van ez a konyhában is, ám azt fontos mindig szem előtt tartani, hogy bizonyos kor alatt jobb, ha a közös főzés annyiban merül ki, hogy megengedjük az apróságoknak, hogy „láb alatt legyenek”, szimatoljanak, kóstoljanak. Ha hagyjuk így kibontakozni az érdeklődésüket, hamarosan maguk szeretnék majd kipróbálni az egyes technikákat.

Hogyan motiváljuk őket? Ha arra leszünk figyelmesek, hogy sikeresen felkeltettük a gyermek kíváncsiságát, többféleképpen is megerősíthetjük abban, hogy jó úton jár.

Ha a gyermek fejlettsége megengedi, adhatunk neki olyan kicsivel komolyabb feladatokat, mint például a tojások feltörése, vagy kevergetheti az ételt fakanállal, összeöntheti a már előre kimért alapanyagokat a dagasztó­edénybe.



Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy még nem áll készen a feladatra, megajándékozhatjuk játék főzőkészlettel vagy játékkonyhával, hiszen a papás-mamáshoz hasonlóan ez is egy szerepjáték, mely során az apróságok a felnőtteket utánozva készítik fel magukat az „éles bevetésre”.

Mire kell fokozottan odafigyelni? Ha a webáruházakban kapható összes játékkonyhát kinőtte, és a kisebb feladatok is jól mennek már, nyugodtan bele lehet kezdeni a nehezebb gyakorlatok (a feltört tojás felverése, tésztanyújtás) megtanulásába.

Azt viszont soha nem szabad elfelejteni, hogy a konyha veszélyes üzem: a főzőlap, a sütő, az elektromos berendezések és az éles szúró- vágó eszközök nagyon csúnya baleseteket okozhatnak, ezért felügyelet nélkül a rutinosabb gyermekeket se engedjük a pult körül sertepertélni!

És végül a legfontosabb: ünnepeljük meg együtt, amit alkottunk! Az ételkészítésben az a legfantasztikusabb, hogy a befektetett energia gyorsan térül meg. Legyen a kóstolás közös szertartás, az étel elfogyasztása pedig közös családi ünnep.