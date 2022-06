A rattant mímelő műanyag kerti bútorok többféle színben kínálják magukat, hasznosak a sötétszürkék, mélybarnák, talán könnyebb a tisztításuk, jobban viselik az időjárási hatásokat, a páratartalmat, a vakító-fakító napfényt, mint a csak eleinte hófehér színűek.

Ezekre a padokra, kanapé­formákra azonban mindenképpen párnák dukálnak, ekképp lehet kényelmesen heverészni rajtuk, limonádét szürcsölgetni.



A textilek mintázata, formája, színe kifejezheti egyéni ízlésünket, de azt is, hogy mi kapható az üzletben, netán milyen maradék anyag lelhető fel az otthoni varrógépben. Ha igyekszünk elkerülni a konfekció egyenfazonjait, válasszunk egyedi megoldásokat, elkerülhetjük, hogy a szomszédolós kertipartikon visszaköszönjön a saját kerti bútorunk.

Adja magát például a diszkrét apró virágminta, a nyár színeivel, sárgával, pirossal, kékkel, zölddel. Jó szolgálatot tesznek akkor is, ha borús az idő, hiszen a meleg színeikkel elérik a napsütötte hatást. De ha megunjuk, vagy valami vagányabbra vágyunk, kicserélhetjük a huzatokat, követve a trendeket. Idén úgy tűnik, a geometrikus mintákat választotta a divat, méghozzá kontrasztos színelrendezésben. A klasszikus fekete-fehér (képünkön) mellett hasítanak bordók, vörösek, lilák, pinkek, némileg teátrális hatást kölcsönözve a székeknek, fote­loknak, kanapéknak. Így aztán nagy konstruktivista festőnk, Vasarely is elámulna néhány kerti pihenősarok láttán. A csíkos mintázat jól illeszkedhet a fapadozat deszkáihoz, a formajáték rímelhet egymásra.



Ha már benne vagyunk a teljes megújításban, akár több szettet is varrathatunk egyszerre, így cserehuzatunk is lesz, amíg mosásban van az egyik. A moshatóság érdekében mindenképp legyen könnyen levehető a huzat, ma már, ahogy az ágyneműk esetében, itt is a műanyag cipzár használatos a gombok helyett, sőt, némelyik megoldáson húzogató sincs.



A textilanyagok közül természetesen aszerint válasszunk, hogy az adott helyen mennyire kell majd vízállónak lennie a garnitúrának. Visszatérhet a letörölhető műanyagtartalmú is.

A párnákat esténként ne feledjük a szabadban, gondoljunk azokra az éjszaka portyázó kisállatokra, akik szintén szeretik a kényelmet.