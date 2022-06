A nikotin önmagában a kevésbé káros anyagok közé tartozik, de mivel növeli az agy dopaminszintjét, a fogyasztása függőséget okoz. A legtöbb kárt azonban a dohányfüstben lévő többi méreganyag okozza. Az emberek elsősorban a nikotin miatt dohányoznak, másodsorban a dohánytermékek használatával együtt járó rituálék megnyugtató, „gondolatrendező” hatása miatt ragaszkodnak szenvedélyükhöz. A nikotin számos termékben fellelhető, amelyek ártalmakat és függőséget okozó mértéke eltérő, spektruma a hagyományos cigarettától az orvosi felügyelet mellett történő nikotinpótló kezelésig terjed.

Tessék választani! A többi termék, azaz a különböző alternatívák pontos helyét ebben a spektrumban nehéz meghatározni, különösen, hogy azok egészségre gyakorolt hosszú távú hatásait még nem tudjuk igazán felmérni. Csak egy példa: Skandináviában és az Egyesült Államokban már régebb óta használják a snüssznek (snus) nevezett nikotinpárnát, amelynek relatív ártalmait évek óta kutatják, és általában a lista végére kerül. A snüssz a skandináv országokból származó és ott népszerű őrölt, nedvesített füstmentes dohánytermék, amelyet a szájba helyezve a nyálkahártyán keresztül jut a nikotin a szervezetbe. Füsttel, égéstermékkel nem jár a használata, azonban szájrákot, a fogak, fogíny károsodását okozhatja. A közelmúltban számos kutatás folyt az e-cigaretta lehetséges szerepéről a leszokásban, és már vannak is bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy segíthet a dohányosoknak letenni a hagyományos cigarettát.

Emellett azonban ezek a termékek nem ártalmatlanok, és nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy aggasztó módon elterjedtek és népszerűvé váltak a fiatalok körében, mivel sokféle ízesített változata érhető el, és a vele járó külsőségek, mint például az illatos párafelhő, vonzóvá teszik. Az újabban elterjedt, hevített dohánytermékekkel kapcsolatos kutatások még gyerekcipőben járnak. Bár a kutatások alapján e termékekben a káros vegyi anyagok alacsonyabb mennyiségben fordulnak elő, de arra vonatkozóan még nincs bizonyíték, hogy a megbetegedések és a halálozás tekintetében kevésbé károsak lennének, mint a hagyományos cigaretta, ahogy arra sincs megbízható bizonyíték, hogy segítenének az embereknek leszokni a a dohányzásról. A dohányosok számára a leszokás lenne a legjobb megoldás az ártalmak csökkentésére, de erre különböző okokból nem érzik képesnek magukat, a dohányzásból eredő betegségek kockázata csökkenthető, ha teljesen átállnak egy valóban kevésbé káros termékre.

Fontos, hogy ne csak részlegesen tegyék ezt, a hagyományos cigaretta további használata más dohány- vagy nikotintermékekkel együtt nem segíti elő az ártalomcsökkentést. Nem csak egyéni felelősség Tény, hogy nemcsak magukat a felhasználókat, hanem a közösséget és a társadalmat érintő károkat is csökkenteni kell, tehát az egész lakosságra gyakorolt hatásokat is figyelembe kell venni. A felsorolt alternatívák az egyes dohányosok számára lehetővé tehetik a leszokást, és kisebb lehet a rájuk leselkedő betegségek kockázata, ha ennek érdekében választják a füstmentes verziókat. Semmiképp nem nevezhető ártalomcsökkentésnek, ha olyan személyek kezdik el ezeket használni, akik korábban nem éltek ezekkel a termékekkel (beleértve a fiatalkorúakat is), ez ugyanis a dohányzás további terjedéséhez és annak káros következményeihez vezethet. Például nem dohányzók elkezdenek cigarettázni, a dohányosok nem keresik a leszokás lehetőségeit, vagy az alternatív dohánytermékeket a hagyományos cigarettával párhuzamosan használja valaki. Bár azok, akik teljes mértékben áttérnek a kevésbé káros termékekre, csökkenthetik egészségügyi kockázataikat, sok minden függ attól, hogy mely termékek állnak rendelkezésre, hogy azok lehetővé teszik-e a dohányosok leszokását, és hogy valóban kisebb-e a kockázatuk, mint az éghető anyagoknál.

Környezeti ártalmak A 2022. évi dohányzásmentes világnap alkalmából a WHO kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet a dohányzás környezeti hatásaira is, kezdve a termesztéstől a termelésen, az elosztáson át a hulladékig. Évente 84 megatonna üvegházhatású gáz kibocsátásával a dohányipar hozzájárul az éghajlatváltozáshoz, csökkenti az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességet, növeli az energiapazarlást és károsítja az ökoszisztémákat. Évente körülbelül 3,5 millió hektár földet tesznek tönkre a dohánytermesztés miatt, ami hozzájárul az erdőirtáshoz, különösen a fejlődő országokban. A dohányültetvények erdőirtása jelentősen elősegíti a talaj degradációját. Minden elszívott cigarettával szó szerint ott égetünk el erőforrásokat, ahol már eleve szűkösen vannak jelen, és amelyeken a létezésünk múlik. A kampány arra szólítja fel a kormányokat és a döntéshozókat, hogy szigorítsák a jogszabályokat, beleértve a meglévő rendszerek végrehajtását és megerősítését annak érdekében, hogy a termelőket felelősségre vonják a dohánytermék- hulladék környezeti és gazdasági költségeiért.

Az alternatívákról röviden Végül ejtsünk néhány szót a hagyományos cigarettát helyettesítő eszközökről. Az ezek használatára való áttéréssel már nagy lépést tehetünk a leszokás felé, de legalábbis jelentősen csökkenthetjük a szervezetünket és környezetünket érő ártalmakat. Az elektromos cigaretta (e-cigaretta) nikotintartalmú vagy nikotinmentes pára belégzését (vaping) teszi lehetővé. Nem füstöl, nem éget dohányt, és nem termel káros kátrányt vagy szén-monoxidot. A készülék működés közben folyadékot melegít, amely jellemzően nikotint, propilénglikolt vagy növényi glicerint és aromákat tartalmaz. Az e-cigarettából léteznek hagyományos cigarettához egészen hasonló alakúak, ezek lehetnek eldobhatók vagy újratölthetők. A podok népszerű kis méretű, kompakt elektromos cigaretták nem cserélhető akkumulátorral és a testbe épített porlasztóval. Gyakran USB-meghajtóhoz hasonlítanak, speciális folyadék kell a használatukhoz, amelyben nagyon magas a nikotin koncentrációja. A modok különböző formájúak és méretűek, de általában a legnagyobb e-cigaretta-készülékek, némelyek vízipipához hasonlítják, ami igen népszerű a fiatalok körében. Újratölthető tartályuk és tölthető akkumulátoruk van.

A készülékekhez használt folyadékok, más néven e-liquidek sokféle ízben és illatban kaphatók. Néhány éve megjelentek a piacon a hevítéses dohánytermékek is, amelyek a valódi dohány ízéhez és nikotintartalmához hasonló élményt nyújtanak, mellőzve a hagyományos cigarettával járó égést, füstöt és szagot. Ezek olyan elektromos készülékek, amelyek tölthetők, és a hagyományosnál kisebb, speciális cigarettát kell bennük elhelyezni. A hevítés 350 Celsius- fokon történik, így a letüdőzött kátrány mennyisége minimálisra csökken. Legyen azonban bármilyen alternatíva a dohányzásra, továbbra is a teljes leszokás a legjobb megoldás mind a dohányos személyek szempontjából, mind közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból.