A legegyszerűbben talán így lehetne fogalmazni: a Kvassay- zsilip biztonságban tartja és élteti a Ráckevei- (Soroksári)- Dunát, amire nagy szükség van, hiszen a múlt század elején, a szabályozás előtt az áradó folyó gyakran okozott pusztítást a térségben. Maga a hajózsilip egy tíz méter széles és hetvenöt méter hosszú „utcácska”, két oldalon végigfutó töltő-ürítő csatornával, valamint hidraulikus meghajtású, nyitható-zárható kapukkal. Zsilipelésre alapesetben napközben négyóránként van lehetőség, de a személyzet 24 órás szolgálatot lát el, tehát ha például egy tűzoltóhajónak kell áthaladnia az éjszaka közepén, azt is biztosítják. Mindezt ingyenesen, fizetni senkinek nem kell érte, viszont előre be kell jelentkezni telefonon. A zsilipnek a szabadidős vízi sportokat illetően, illetve a turizmusban is van szerepe, hiszen a különféle vízi járművekkel közlekedők – kajakosok, kenusok, motorcsónakosok – gyakran igénybe veszik „a Kvassayt”. Ez jelenti ugyanis az átjárást a „kis” Dunáról a „nagy” Dunára. A zsilip szomszédságban épül egy újabb látványosság, a Nemzeti Atlétikai Stadion, amely várhatóan jövőre készül el.